歐聯｜曼城大勝科頓戴帽兼助攻　獲主帥信任努力走出近兩年低潮

歐聯聯賽階段第3輪，曼城迎來隊史第150場歐聯里程碑，主場迎戰希臘勁旅AEK雅典。過去兩季陷入低潮的英格蘭進攻球員菲爾科頓（Phil Foden）挺身而出，大演帽子戲法兼交出助攻，帶領藍月亮以5：1痛宰對手，科頓賽後表示自己「正朝著正確的方向重返巔峰」。



曼城領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）今仗進行大幅輪換，較周末聯賽僅門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）、後衛魯賓戴亞斯（Ruben Dias）以及鋒線球員科頓三人繼續擔正。中鋒夏蘭特（Erling Haaland）對葉士域治時腳部受輕傷，周中歐聯直接全程作壁上觀。當家射手缺陣下，科頓承擔起進攻大任。

科頓今場上半場出任右翼鋒，下半場角色為「偽9號」。（路透社）

上半場科頓先出任右翼鋒，新兵艾利洛安達臣（Elliot Anderson）射入加盟曼城處子球後，科頓勁射入網，幫助曼城半場領先至2：0。換邊後AEK雅典反擊追回一球，科頓隨即助攻卓基（Rayan Cherki）破門，將差距重新拉回至兩球。

隨正選前鋒Floyd Samba被調離場，科頓主要活動區域移至中路，下半場改踢偽9號發揮出色。65分鐘歷高利維斯（Rico Lewis）助攻科頓直接燙射入網，將比分擴大至4：1。76分鐘科頓接應賴恩麥艾度（Ryan McAidoo）橫傳射入空門，大演帽子戲法，將最終比分定格在5：1。

歐聯聯賽階段第3輪，科頓帽子戲法兼送出1助攻，曼城5：1大炒AEK雅典。（路透社）

今場是科頓今年少有的高光時刻，甚至對過去兩年表現亦是一場救贖。科頓曾在23／24球季成為哥迪奧拿（Pep Guardiola）手下絕對主力，全季射入27個入球兼貢獻13次助攻，一舉包攬英格蘭足球記者協會（FWA）足球先生、英格蘭職業球員工會（PFA）年度最佳球員以及當季英超最佳球員。

科頓上一次一場比賽入3球已是2024年。（路透社）

然而科頓接下來兩季受困於傷患、長期征戰積累的身心疲勞以及家庭因素，靈氣彷彿被抽乾，狀態嚴重下滑，24／25球季總入球數下降至13個，25／26球季更下跌至10入球。自上年12月14日曼城對水晶宮取得入球後，科頓在接下來31次上陣未為曼城或英格蘭國家隊射入任何一球，直到上周末才在英超聯賽打破入球荒。糟糕的表現讓國家隊主帥杜慈（Thomas Tuchel）將他排除出世界盃2026大軍名單外。

曼城季前與處於低谷的科頓續約，科頓表示要回報球會信任。（路透社）

賽後被問及是否正在重返最佳狀態時，科頓回應：「慢慢來，還有很長的路要走，我正朝正確的方向前進，肯定沒有問題的。我想繼續努力，盡我所能為教練和球隊做到最好。」

科頓處於低谷時曼城持續給予支持，年中與他續約4年，科頓當時表示要「回報球會信任」。曼城主帥馬列斯卡始終相信科頓，賽後他再次強調：「我們知道菲爾是一名頂尖球員。再說一次，由於各種原因，他在過去兩年遇到一些問題，但他會幫助我們取勝的。正因如此，我們才如此渴望以最好的方式接納他。」