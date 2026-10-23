歐霸｜般尼茅夫大炒AC米蘭　首度征歐即3連勝　祖雲達斯憾和雷恩

英超球會般尼茅夫於本港時間周五（23日）凌晨上演的歐霸盃，主場以3：0大勝10人應戰的AC米蘭，在首次出戰歐洲賽的球季頭三仗錄得全勝佳績。



積斯甸古華特（Justin Kluivert）和達華尼亞（Marcus Tavernier）先後在上半場攻入罰球，讓般尼茅夫早早取得比賽控制權。AC米蘭門將兼隊長邁治蘭（Mike Maignan）開賽不久便因犯規被紅卡罰離場，球隊始終未能完全恢復狀態。

第84分鐘，艾米艾里（Amine Adli）以一記精彩的直接自由球破門，將比分鎖定為3：0。

AC米蘭球員開角球。（Reuters）

歐霸盃般尼茅夫主場以3：0大勝AC米蘭比賽精華：

+ 1

般尼茅夫在歐洲賽場發揮神勇，首次征戰歐霸盃，首戰便以2：1客勝西甲皇家蘇斯達，隨後在主場以3：0擊敗奧地利的格拉茨。目前，他們排在積分榜第三位，與分列前二的賓菲加和利華古遜同分。

般尼茅夫也成為自1973至74賽季的新特蘭後，首支在隊史前三場歐洲賽事中全勝的英格蘭球隊。球隊接下來在11月迎戰布拉格斯巴達和切爾達。

談及這場大勝，積斯甸古華特受訪時說：

這對我們意義重大。我們此前取得了兩場勝利，這讓我們帶着很好的狀態迎接這場比賽。

他說：「我們相信自己。無論對手是誰，都不會改變這一點。我們清楚自己的實力，我認為今天我們已經證明了這一點。」

祖雲達斯絕殺球因越位被吹

另一方面，意甲傳統豪門祖雲達斯在比賽尾聲的「絕殺球」因些越位被推翻後，主場以2：2賽和法國球隊雷恩，三輪積七分排名第七。

薛基施歷（Zeki Celik）在開賽5分鐘便為祖雲達斯取得領先，但第15分鐘，球隊一次魯莽的解圍讓對手艾達馬利（Mousa Al-Tamari）抓住機會入波扳平。上半場結束前，保拿爾迪亞（Boulaye Dia）再下一城，幫助雷恩反超。

祖雲達斯禾達美迪在第67分鐘主罰命中，將比分扳成2：2。（Reuters）

祖雲達斯隨後憑藉對方一次手球獲得罰球，禾達美迪（Nick Woltemade）在第67分鐘主罰命中，將比數扳平2：2。然而，視像助理裁判（VAR）最終成為比賽最大的焦點。祖漢盧古美（Jhon Lucumí）在88分鐘攻入的進球被判越位，祖雲達斯無緣絕殺。

此外，水晶宮客場與比錫達斯以2：2握手言和；新特蘭則以1：1賽和波蘭球隊列治普斯納。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】