英聯賽盃｜利物浦主場鬥車路士　伊沙克狀態回勇　藍軍缺祖奧柏度

【足球】「紅軍」利物浦主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）說，前鋒伊沙克（Alexander Isak）本賽季重新找回入球狀態後，「感受到每個人的信任」。



這名27歲的瑞典國腳在7場英超聯賽中攻入6球，其中最近3場比賽連續取得入球。在經歷充滿波折、傷病不斷的賽季後，伊沙克終於開始證明，自己配得上從紐卡素轉會而來時高達1.25億英鎊（約13億港元）的身價。

利物浦球員伊沙克（左）近期狀態火熱。（Reuters）

紅軍將在香港時間周四（29日）凌晨於主場晏菲路出戰英聯賽盃第四輪比賽迎戰「藍軍」車路士，賽前伊拉奧拿說：

我認為Alex（伊沙克）有一點做得很好，那就是他感受到每個人的信任。大家都相信，只要我們把他送到有利的位置，他就能取得入球。

「但事情並不是這樣簡單。我總是告訴Alex，你不能只是想着『你們做好其他事情，我來入球』。你也必須幫助球隊，這樣我們才能為你創造機會。」

「你必須先為球隊做出貢獻，我們才能回饋你。我認為他明白這種必要性，也理解兩者之間的關係。希望我們能夠繼續保持目前的水準。」

伊拉奧拿：希望贏得球迷喜愛

這名般尼茅夫前主帥正尋求帶領球隊在各項賽事中取得五連勝。記者問及，他是否感受到壓力，必須在執教利物浦的首個賽季就贏得獎盃。

利物浦主帥伊拉奧拿（左）。（Reuters）

伊拉奧拿回答說：「每一項賽事都是一個機會，尤其是當你身為利物浦的主帥時，更應該這樣看待。」

「我很希望周中能夠贏球，繼續在這項賽事中前進。但我知道，我們必須踢出好表現，才能擊敗一支實力非常出色的球隊。」

這名西班牙籍主帥接替執教兩個賽季後遭解僱的史洛（Arne Slot），成為利物浦新帥。他說，自己必須通過努力，「贏得球迷的喜愛」。

只有拿出好表現、贏得比賽，你才能贏得球迷的喜愛，而這需要時間。不過，我很高興，因為前幾天（英超主場2：0戰勝白禮頓）我感受到球迷給予我們很大的支持。

「他們和我們一樣享受比賽。我認為球員們踢出了一場非常討喜的比賽。他們竭盡全力，封堵對手的每一次進攻、積極剷球、奮力拼搶、贏下對抗，並不斷跑動，尋找對手防線身後的空間……這些正是我們希望看到的，也是所有人都想看到的。」

伊拉奧拿說，他對德國國腳域斯（Florian Wirtz）有望在對車路士時復出持樂觀態度，但蒙路斯（Daniel Muñoz）和蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）出場的可能性則較低。

他說：

球隊肯定會進行人員調整，但我們希望贏下比賽，也希望保持競爭力。我們還需要看看球員們的身體狀態如何。

藍軍主帥沙比阿朗素：祖奧柏度將傷缺數周

另一方面，藍軍車路士主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）說，前鋒祖奧柏度（João Pedro）在訓練中遭遇大腿傷勢，預計缺陣數周。

車路士巴西前鋒祖奧柏度。（Reuters）

25歲的祖奧柏度本賽季開局表現出色，在各項賽事的7次出場中攻入5球，並送出3次助攻。據悉，他在上周六（24日）的訓練中受傷，因此缺席次日對熱刺的英超。車路士最終以0：2輸球。

沙比阿朗素說：「他（祖奧柏度）的大腿受了傷，將缺陣數周。具體要缺陣多久，我們還需要觀察；我們不想對此作出預測，但他肯定無法出戰接下來的幾場比賽。」

沙比阿朗素承認，失去這名巴西國腳對球隊造成影響，但他說，車路士陣容深度足夠，能夠應對祖奧柏度缺陣的情況。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】