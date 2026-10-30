曼聯內訌平息？卡域克稱般奴費南迪斯仍是隊長　將領軍鬥車路士

【足球】曼聯主帥卡域克（Michael Carrick）透露，儘管他因般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）公開批評球隊戰術，而在周日（25日）0：3不敵般尼茅夫的英超中，將這名葡萄牙中場球員排除在正選陣容之外，但對方依舊是曼聯的隊長。



般奴費南迪斯是在曼聯於上星期三（21日）的歐聯客場以1：4慘敗給意甲新鋭科木後，批評球隊的戰術。

在上週日0：3不敵般尼茅夫的英超聯賽中，般奴費南迪斯被排除在正選陣容之外。（Reuters）

在曼聯各賽事近八場比賽未嘗勝績，聯賽又遭遇自1986年以來最差開局後，卡域克的帥位已變得搖搖欲墜，但本周在與球會高層進行討論後，仍獲留任。

卡域克亦證實，般奴費南迪斯在對陣般尼茅夫一役坐冷板凳後，將於星期六（31日）對陣車路士的英超焦點戰中重返正選陣容，並繼續擔任隊長。

卡域克在上輪聯賽中把曼聯的隊長臂章交給中衛哈利馬古尼（Harry Maguire）。

卡域克說：

隊長人選沒有什麼需要決定的，隊長還是Bruno（般奴費南迪斯）。聽着，我們很清楚球隊目前的處境。他是這支球隊的重要球員，過去一直如此，今後也會是。

「我們必須共同作出改變，推動球隊朝着正確的方向前進。他全心全意效力這家球會，也一心希望球隊變得更好。對我而言，這一點沒有改變。」

「多年來，他在許多場比賽中一直很好地帶領球隊，今後也會繼續如此。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】