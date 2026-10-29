英超｜卡域克暫保帥位　周末領軍鬥車路士　與般奴破冰密談

曼聯在英超主場以0：3慘負般尼茅夫後，主帥卡域克（Michael Carrick）一度行至被炒邊緣。經歷卡靈頓訓練基地動盪的48小時後，卡域克周二如常督操，確定至少帶隊出戰周六作客車路士的英超焦點大戰。這並非高層投下信任票，而是一段觀察期，亦是卡域克另一次的自救機會。



曼聯近8場各項賽事未逢一勝，聯賽跌至第16位，距離降班區僅差1分。球員周一仍獲例假，行政總裁貝拉達（Omar Berrada）與足球總監韋確斯（Jason Wilcox）清晨返回卡靈頓基地展開危機評估。卡域克於下午抵達基地，低調觀看曼聯U21對侯城青年軍的閉門熱身賽。日前公開質疑主帥戰術的隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），同日亦現身基地接受治療。

行政總裁貝拉達（圖）、足球總監韋確斯以及卡域克於球隊休息日返回卡靈頓基地商談。（Reuters）

外界普遍預期卡域克難逃被炒命運之際，曼聯高層最終沒有作出即時解僱決定，卡域克周二如常出現在基地主持操練，收操後更與般奴一同為受邀球迷簽名合影。曼聯方面確認，周六造訪倫敦史丹福橋一役，續由卡域克掌舵。

卡域克與般奴的關係備受關注，曼聯隊長曾在歐聯對科木賽後公開質疑教練「不採取人盯人戰術」是失利的原因，令將帥不和進一步公開。般奴隨後在上周末聯賽中坐足90分鐘「冷板凳」，儘管卡域克表示棄用般奴純屬戰術考慮。

據傳媒透露，卡域克和般奴在周二訓練前進行了會面，32歲的隊長向卡域克保證，他將全力以赴，力求扭轉球隊今季頹勢。隨後，卡域克召集全隊開會，其他球員作出了同樣承諾。

般奴費南迪斯已經與卡域克進行過和好談話。（Reuters）

紅魔鬼接下來的賽程猶如鋼線行空，周六作客力爭前四的車路士，三天後在歐聯中迎戰羅馬，隨後回到聯賽面對近況回暖的阿士東維拉。外界認為曼聯之所以未對卡域克立即痛下殺手，關鍵在於替代人選的談判棘手未達成共識，但卡域克仍有機會藉接下來這270分鐘保住飯碗。