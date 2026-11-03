英超｜紐卡素0：1負愛華頓4日吞兩敗　遭球迷狂噓查斯素認責

本港時間周二（3日）凌晨上演英超第9輪尾場，客軍愛華頓藉前鋒泰亞路巴利（Thierno Barry）射入一球，以1：0擊敗主場出擊的紐卡素。這是紐卡素短短四天內，第二度敗在拖肥糖腳下，更是近7場各項比賽吞下的第5場敗仗。



紐卡素今年夏窗大換血，一口氣放走古馬雷斯（Bruno Guimarães）、東拿利（Sandro Tonali） 及哥頓（Anthony Gordon）等主力，雖然進帳約2.8億歐元（約24.6億港元）轉會費，但轉頭豪花逾3.13億歐元（約27.5億港元）羅致比利時前鋒費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo）、西班牙中場尼高干沙利斯（Nico González） 以及科特迪瓦翼鋒巴索馬拿托尼（Bazoumana Touré）等年輕球員。

查斯素季初走馬上任，或未及磨合好陣容。（Reuters）

紐卡素前任主帥艾迪賀維（Eddie Howe）季前突然離職，由德國少帥查斯素（Matthias Jaissle）接手，新陣容顯然未及磨合，開季旋即陷入泥沼。雙方上周中才在聯賽盃第4圈碰頭，當時紐卡素作客以1：3被愛華頓淘汰，聯賽轉戰聖占士公園球場亦未能成功復仇。

當地時間周一雨夜，雙方半場互交白卷。換邊後僅4分鐘，愛華頓中場賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）傳直線，左翼鋒泰列基佐治（Tyrique George）射門，紐卡素門將漢尼錫（Lukas Hornicek）失誤，讓泰亞路巴利門前補中。雖然VAR介入檢視有否越位，歷時近兩分鐘後終確認入球成立，愛華頓領先1：0。巴利今季出戰12場比賽累積射入8球，相比去季苦戰41場才達成同一數字，門前把握力顯著躍升。

愛華頓前鋒泰亞路巴利今季出戰12場比賽已經射入8球。（Reuters）

落後的紐卡素隨即傾力反撲，惟前線破關乏術。66分鐘，安東尼艾蘭加遠門柱位射門，愛華頓門將比克福特（Jordan Pickford）擋出後，達高斯基（James Tarkowski）立即白界前解圍。79分鐘，後備入替的積及藍斯（Jacob Ramsey）遠射貼柱而出。然而，積及藍斯補時階段兩分鐘內領受兩張黃牌，被罰離場，紐卡素返魂乏術，以0：1飲恨。

積及藍斯兩分鐘內領受兩張黃牌，被罰紅牌離場。（Reuters）

紐卡素目前跌落至聯賽第13位，近期戰績糟糕、賽中進攻乏力令到球迷情緒逼近臨界點，聖占士公園球場噓聲四起，看台上大批球迷在未鳴笛前已提早離場抗議。查斯素表示理解球迷沮喪，「在經歷了這樣一場比賽之後，我能理解球迷的反應，而我對此負有責任。今天之後，我們需要改進的地方更多。」

紐卡素球迷雨夜中狂噓表達對球隊近期戰績的不滿。（Reuters）

查斯素直言，球隊目前正處於巨大的重建過渡期，新舊球員的默契與把握力仍遠未達標，「我們在控球時不夠勇敢，長傳太多。有些時候，球員會缺乏足夠自信，不僅是年輕球員，就連經驗豐富的球員也會如此。現在團結一致是我們唯一出路。」

紐卡素CEO David Hopkinson今年年初高調表示有信心在2030年前將球會帶入世界頂級行列，如今紐卡素的下滑表現，無疑令這個宏大願景顯得更加遙不可及。