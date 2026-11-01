英超︱曼聯守將82秒兩黃一紅兼輸十二碼　利辛度被評今季英超最差

曼聯作客0：2不敵車路士，各項賽事連續9場未能獲勝，焦點人物不止復任正選的隊長般奴費南迪斯，下半場82秒之內「兩黃一紅」被逐的守將利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez），甚至被體育網媒《The Athletic》一篇評論文章評為「英超今季最差勁球員」，甚至認為利辛度此舉無疑「搏炒」，仿傚阿根廷隊友羅美路上季在熱刺那樣，為求離隊不惜疑似未盡全力作賽甚至刻意搞破壞，迫使球隊放行。



英超︱曼聯守將利辛度馬天尼斯82秒兩黃一紅兼輸十二碼。（路透社）

荷蘭主帥坦赫格在曼聯無甚建樹，任內收購的球員亦是失敗居多，利辛度馬天尼斯算是少數獲正面評價的一員。即使身材相對矮小，憑一股拚勁和永不言敗精神，漸漸獲得球迷認同。可惜這位阿根廷世界盃冠軍成員近年斷斷續續受傷患困擾，他在今年世界盃期間受訪時甚至承認，去年再受重傷幾乎令他退役。

摩根羅渣士下半場為車路士先開紀錄。（路透社）

利辛度馬天尼斯獲歷任主帥信賴 今季大跌Watt不斷犯錯

不過只要他能健康上陣，利辛度馬天尼斯在曼聯防線依然是深受教練信任的人選，從恩師坦赫格，葡萄牙少帥阿莫林，到現任主帥卡域克，均是中堅位置正選。然而他今季的表現嚴重下滑，利辛度馬天尼斯9月20日作客富咸的烏龍球或許帶點不幸，之後一輪曼聯在領先一球下，主場對末段十人應戰的熱刺同樣未能全取3分，正是由於補時階段利辛度守不住蘇蘭基，被對方門前搶點成功頂入。《The Athletic》作者Michael Cox認為，兩個失球都是源於利辛度「企位差勁」。

英超︱曼聯守將利辛度馬天尼斯。（Getty Images）

《The Athletic》作者撰文狠批：今季英超最差球員

Michael Cox在一篇題目為《Lisandro Martinez has been the worst player in the Premier League this season》（利辛度馬天尼斯是英超今季最差勁球員）文章中更指出，利辛度無論是上輪曼聯在奧脫福主場0：3大敗予般尼茅夫一仗，或是季初5：2勝葉士域治，均曾犯下嚴重失誤，批評他「只顧看管對手，不理會皮球去向」。

最尷尬一仗當然是今輪作客車路士，摩根羅渣士50分鐘先開紀錄的一球，利辛度馬天利斯被他一推就過，猶如「雪糕筒」。9分鐘後，利辛度魯莽侵犯羅渣斯領黃牌，僅82秒後，他在禁區內與科芬拿爭頂期間前臂擊中對方頭部，球證到場邊看慢鏡後向他出示第二面黃牌，再以紅牌逐他離場，曼聯同時被判罰十二碼。

高爾彭馬主射十二碼中鵠，助車路士領先兩球。（路透社）

車路士獲利辛度馬天尼斯「送上厚禮」，高爾彭馬操刀入網，並順利2：0擊敗十人應戰的曼聯。他的差勁表現，人人皆見，批評他的遠不止Michael Cox，曼徹斯特晚報亦給利辛度曼聯全隊最低的評分——2分。

利辛度今場的災難級表現，引起Michael Cox懷疑，這位向來不是差勁球員的阿根廷守將，到底真的純粹是狀態問題及體能下滑，還是背後另有原因。他特別拿出去年扭計鬧離隊的前熱刺隊長羅美路為例，而利辛度馬天尼斯亦正與馬體會扯上關係，揶揄「或許他一旦與老友羅美路在馬體會一起共事，便能尋回最佳狀態。」利辛度馬天尼斯早前亦曾發炮，公開批評球會管理層和曼聯轉會策略，矛頭直指足球總監韋確斯。利辛度與曼聯的合約今季尾屆滿，但會方有權選擇續約多一年。