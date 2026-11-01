英超︱曼聯又輸一場般奴賽後強忍眼淚　卡域克堅稱未落入護級危機

曼聯英超又輸一場，作客0：2不敵車路士，賽後隊長般奴費南迪斯被鏡頭捕捉到強忍眼淚心酸一幕。般奴早前在歐聯1：4敗走科木後，公開批評球隊戰術失當，主帥卡域克在上輪英超對般尼茅夫一仗將他貶為後備，終未有派他落場。曼聯0：3大敗後，卡域克仍獲管理層支持留任，並與般奴單獨會面，二人傾談後放下分歧，般奴今輪對車路士重獲正選，並成為焦點人物。



曼聯負車路士，賽後紅魔隊長般奴費南迪斯被鏡頭捕捉到強忍眼淚。（Getty Images）

般奴復任正選無甚建樹 全場30次失控球

可惜般奴費南迪斯仍未能發揮上季為隊友鋪橋搭路的本領，全場80次觸球，60次傳球只得68%成功。他貢獻3次關鍵傳送和創造1次重大機會，惟未能轉化成入球，9次傳中只有兩次找到隊友，5次長傳更只得1次命中目標。他全場未有中目標射門，亦只有一次起腳，同時多達30次失去控球。

曼聯負車路士，隊長般奴費南迪斯非常失落。（路透社）

球迷不離不棄支持 曼聯隊長賽後強忍眼淚

般奴水準以下的演出，《曼徹斯特晚報》給他全隊第二最低的3分，只較82秒內「兩黃變一紅」兼連累球隊輸十二碼的守將利辛度馬天尼斯得分較他更低。曼聯再次落敗，然而賽後球隊步往作客球迷區，紅魔球迷依然向他們報以熱烈掌聲。就在此時，般奴費南迪斯似乎情緒有點激動，強忍眼淚。

曼聯主帥卡域克大讚隊長般奴費南迪斯是球隊重要部分。（路透社）

卡域克：「般奴是球隊的重要部分」

上輪主場不敵般茅，曼聯球迷向卡域克鼓掌，並待他步入球員通道後，隨即向球員報以噓聲。今次卡域克也是率先步向更衣室，但球迷亦有向球員喝采。般奴看到這個情況，雙目通紅並一再以手抹眼。賽後卡域克指，「般奴是個王牌球員，他有經驗亦貢獻良多。他在這裏歷盡起跌，並獲得很多成就，展現出他能帶給球隊什麼，他是球隊的重要部分。」

卡域克否認曼聯陷護級危機。（路透社）

否認曼聯陷護級危機 卡域克：我們會贏波

曼聯9戰得7分，排第17位，與第18位的水晶宮同分，曼聯今季是否正面臨降班危機？卡域克斷然否認，「對我來說，不是（Not for me, no）。」他續稱，「我們會繼續向前邁進，贏得比賽，就是那麼簡單。」卡域克說，「現在我不能用言語來向你解釋（我們跟身處護級區）有什麼分別」，並重申：「我們會繼續向前邁進，贏得比賽，就是那麼簡單。」曼聯對上一次在聯賽降班，為1973/74球季。紅魔鬼在未來兩輪英超都是硬仗，先主場對阿士東維拉，繼而作客利物浦。