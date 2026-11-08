WTA香港賽︱伊雅娜紮住上負劉婧文奪亞 菲律賓甜心仍為賽季感自豪

在維園猶如擁有主場之利的菲律賓「甜心」伊雅娜（Alexandra Eala），成功殺入WTA香港網球公開賽女單決賽，惟今日（8日）面對美籍華裔劉婧文（Claire Liu）全場陷入下風，以3：6、0：6敗陣，與生涯WTA第二冠擦身而過，但網球女單世界排名仍將再創新高，進一步升上第15位。



WTA香港賽︱伊雅娜決賽紮住上，不敵美籍華裔劉婧文獲亞軍。（Getty Images）

來到賽季最後一項比賽，兩位球手都要帶傷上陣，伊雅娜右大腿重重包紮，劉婧文的右膝同樣「紮住上」。首盤雙方皆把握到打破對手發球局的機會，伊雅娜一次「破發」，不及兩度「破發」的劉婧文，以3：6先輸第一盤。劉婧文領先下愈戰愈勇，第二盤三度「破發」兼三度成功拯救「破發分」，以6：0橫掃伊雅娜，直落兩盤取勝。

WTA香港賽︱美籍華裔劉婧文第二盤6：0橫掃伊雅娜。（Getty Images）

WTA香港賽︱伊雅娜決賽落敗 獲亞軍世界排名將再創新高

伊雅娜落敗後一臉失落，但在全場球迷熱烈打氣下，很快已重拾笑容。畢竟這位21歲的小妮子今個賽季取得突破佳績，今年8月在WTA 500級別的華盛頓公開賽首奪巡迴賽錦標，世界排名一下子升上前20位。今次在香港晉身決賽，獲得亞軍後，最新世界排名亦由賽事前的第17位，進一步升上第15位，再創生涯新高。

WTA香港賽︱伊雅娜今場陷入苦戰。（Getty Images）

伊雅娜：「今個球季改變我的一生」

伊雅娜在頒獎禮上感言，「今個球季改變我的一生，我為整個團隊的工作感到自豪」，說到這裏她不禁感觸落淚，再次引來維園全場掌聲和高聲喝采。

WTA香港賽︱伊雅娜、劉婧文與香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩合照。（Getty Images）

美籍華裔球手劉婧文崎嶇職業路 苦戰9年生涯終開花

美籍華裔球手劉婧文，以非種子球手身份在香港首奪WTA 250級別賽事冠軍，對這位26歲球手而言，一切得來不易。昔日在少年組意氣風發，17歲那年自行決定轉打職業，2017年升上成人組隨即面對殘酷現實狠狠打擊，遲遲打不出成績。劉婧文直到2022年才首度贏得WTA 125級別冠軍，經過年月洗禮，心智日漸成熟，今年9月終在哥倫比亞再奪WTA 125賽事冠軍，今次來到香港更首奪WTA 250冠軍。

WTA香港賽︱劉婧文與伊雅娜惺惺相惜。（Getty Images）

超級內向女生頒獎禮爆廣東話：「多謝大家」

劉婧文在美國加州出生，父母均來自中國，她小時候獲婆婆到美國照顧，因此懂得說一點中文。賽後她大讚賽會和香港球迷，讓她和一班球手在這個星期感受到愛和悉心照顧，劉婧文稱，很感恩能夠在香港贏得首項WTA 250冠軍。這個自認超級內向的女生，拿着米高風有點不知如何是好，最後她僅用標準的廣東話說出一句：「多謝大家」，但她的神情和身體語言，早已告訴大家她內心的喜悅和滿足之情。

WTA香港賽︱恭喜劉婧文在香港首奪WTA 250錦標。（Getty Images）

劉婧文2023年最高女單世界排名52位，今次賽事前她排名102，香港奪冠獲得250分後，她的排名將回升至第69位，不過球季來到尾聲，她最期待的是好好回家休息一整個星期，不用練習和比賽。她與伊雅娜在頒獎禮上互相讚賞，惺惺相惜，兩位球手均在香港圓滿結束2026巡迴賽季，同時相信新一季更美好的成績陸續有來。