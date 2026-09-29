歐國聯｜法國奧利斯絕殺比利時　施丹場邊狂奔勁揪皮球激動慶祝

法國前鋒奧利斯（Michael Olise）88分鐘上演一條龍絕殺，協助法國在歐洲國家聯賽A1組次輪作客以1：0擊敗歐洲紅魔比利時。法國新帥施丹（Zinedine Zidane）目睹入波後，激動在場邊狂奔並爆射邊線外備用足球，這一幕慶祝畫面，隨即在各大社交平台瘋傳。



賽後記者會上，施丹被問及為何會有如此激烈的反應時笑着解釋：「我一看到他開始帶球，就知道他肯定能入球。當我看到他起步，我就忍不住陪着他跑，我當時全心投入跟着他一起衝刺。」

歐國聯A1組次輪，奧利斯攻入全場唯一入球，法國1：0絕殺比利時。（Retuers）

施丹隨後大力讚賞奧利斯：「他天賦異稟，是一名優秀的球員，我喜歡這種類型的球員。他上場比賽時渴望給觀眾帶來快樂，但不僅如此。他對足球有敏銳的洞察力，能夠預判比賽，知道何時應該全力進攻，何時該按兵不動。我很高興能和他並肩，看到他如此出色發揮。」

麥巴比膝傷退隊 施丹豪賭輪換9人

法國隊長麥巴比（Kylian Mbappé）日前對陣土耳其的首場分組賽中，雖然於54分鐘攻入致勝球助球隊贏1：0，但他在入球後因左膝受傷提早退下火線。賽後診斷為「左膝後關節囊過度伸展」，目前麥巴比已提早離開國家隊陣營，返回皇馬接受治療，預計10至12日康復。

麥巴比在首輪比賽中因左膝傷提前離場，已經返回球會治療。（Retuers）

失去頭號射手，施丹沒有選擇保守應對，決定在對比利時一役大幅輪換，作出多達9個正選變動，僅得門將邁治蘭（Mike Maignan）及中堅麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）保留原位。兩名小將後衛謝列美查基（Jeremy Jacquet）、安迪迪奧夫（Andy Diouf）以及25歲中場達根夏（Lucas Da Cunha）迎來了大國腳生涯處子戰，而前鋒拿保（Esteban Lepaul）則獲得首次正選披甲機會。

法國新血頂住了比利時多次衝擊，半場雙方戰至0：0，直至下半場法國陸續換入攻擊線主力迪比利（Ousmane Dembele）、奧利斯、卓基（Rayan Cherki） ，最終由奧利斯在88分鐘上演一條龍絕殺一錘定音。