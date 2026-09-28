歐國聯｜德國0：1爆冷負希臘　高普1和1負零勝績寫隊史最差開局

歐國聯A2組第2輪，德國主場爆冷以0：1不敵希臘，目前以1和1負暫列分組第3。主帥高普（Jürgen Klopp）自接過國家隊教鞭以來，仍未打開勝利之門。



高普在新一季歐國聯首輪迎來執教首秀，菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）先開記錄，惜遭利物浦舊部加普（Cody Gakpo）補時階段攻入追和球，德國作客以1：1和荷蘭。

歐國聯A2組首輪，加普補時階段入球，荷蘭1：1和德國。（Retuers）

3天後，高普回到主場迎戰過去10次交手中未嘗敗績、世界排名41位的希臘。結果德國全場佔優，控球率高達壓倒性的75.8%，狂轟16次射門，然而面對希臘堅固的「低位密集防守」，德國的進攻體系暴露出難於「轉邊」這個嚴重問題，更在下半場被希臘利用一次反擊，古比利斯（Dimitrios Kourbelis）射門省中甘美治（Joshua Kimmich）折射入網，德國以0：1吞下敗仗。

歐國聯A2組次輪，古比利斯射門省中甘美治發生折射，德國爆冷0：1不敵希臘。（Retuers）

甘美治賽後坦承球隊表現欠佳：「我們這場比賽的表現也不好，在面對對方密集防守時顯得很吃力。總的來說，我們的進攻太靜態，缺乏創造力，跑動太少，創造的機會也太少。對我來說，0：0的比分才算公平，輸球實在太可惜了。」

高普上任未嘗勝績 「我完全不在乎」

高普賽後作出自我批評，「陣容，以及多次換人，這一切都百分百是我的責任。很明顯，我們無法徹底擊潰防守嚴密的希臘隊。」他解釋說，德國只有一周時間來準備破解密集防守，他需要更多時間去改進球隊的跑動以及完善戰術體系。

高普需要更多時間完善德國戰術體系。（Retuers）

同樣在世界盃後更換主帥的荷蘭，在48年來首位外籍新帥沙維（Xavi Hernandez）帶領下，次輪以2：1擊敗塞爾維亞，順利打開勝利之門。相比之下，高普飲恨為德國百年歷史創下尷尬紀錄，他成為繼1937年的靴伯格（Sepp Herberger）與1965年的舒恩（Helmut Schön）之後，隊史第三位上任首兩場比賽皆未能取勝的主帥。當時靴伯格與桑恩當年起步都是兩場和局，而高普兩輪僅得1和1負，成為歷來開局最差的德國隊新帥。

儘管如此，高普對短期打擊泰然處之，「我這輩子輸掉的比賽比我希望輸掉的要多得多，我寧願開局不利，也不願以糟糕的結局收場。一切都會好起來的，因為只要你做對了事情，一切終會水到渠成。而我們正在做正確的事情。」

儘管開局兩場未嘗勝仗，高普表示「不在乎」。（Retuers）

今次國際賽期，高普列出44人大名單，既為應付11日內4場歐國聯的密集賽程，亦意在考察新血重組球隊。大軍名單中11人首次進入德國成年國家隊，16人尚未代表德國出場。

在德國對陣希臘比賽中，高普較上輪作出5個正選變動，效力於賀芬咸的23歲中場班巴斯干迪（Bambasé Conté）獲正選，首次代表國家隊出戰。21歲的年輕後衛漢尼斯比連斯（Hennes Behrens）亦在下半場獲得首秀機會。