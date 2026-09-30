歐國聯｜耶馬兩射一傳炮製3球　西班牙輕取克羅地亞延續40場不敗

【足球】憑藉耶馬（Lamine Yamal）的兩射一傳，新科世界盃冠軍西班牙周三（9月30日）凌晨的歐國聯小組賽第二輪主場以4：1戰勝克羅地亞，將球隊的不敗紀錄延續至40場。



這場比賽是西班牙隊自7月登頂世界盃以來的首個主場比賽，隊長洛迪（Rodri）在開賽前從西維爾傳奇球星、2010年世界盃冠軍成員捷西斯拿華斯（Jesús Navas）手中接過世界盃冠軍獎盃，並向自家球迷展示這項頂級榮譽。

西班牙隊長羅德里舉起大力神盃。（Reuters）

歐國聯小組賽西班牙4：1大炒克羅地亞比賽精華

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西班牙此役讓阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）和奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）正選出戰，兩人曾在作客助球隊以3：2驚險戰勝英格蘭。與首仗戰勝捷克的比賽相比，克羅地亞作出6個調動，將當家球星莫迪歷（Luka Modrić）留在後備席上。

耶馬曾在對陣英格蘭時開場僅兩分鐘便首開紀錄，而他本場僅用時75秒便閃擊破門，幫助西班牙以1：0取得夢幻開局。

克羅地亞在第28分鐘扳回一球，身高1米95的迪安比祖（Dion Drena Beljo）接應隊友傳中後頭槌破門，將比分追成1：1。但僅三分鐘後，耶馬便送出一記精準傳中，助攻馬克佩比爾（Marc Pubill）頭槌破門，幫助西班牙半場以2：1再次取得領先。

換邊再戰，耶馬第63分鐘小角度抽射破門梅開二度，使他在代表國家隊出戰的35場比賽中總入球數達到10個，並幫助西班牙擴大優勢。第89分鐘，尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）左路突破後抽射破門，讓西班牙以4：1鎖定勝局。

兩戰全勝的西班牙以六分領先，周日（10月4日）主場迎戰暫列榜尾的捷克。克羅地亞以一勝一負積三分排名第三，因得失球差落後於排名第二的英格蘭。

富安迪：耶馬渴望展示天賦

西班牙主帥富安迪（De la Fuente）說：「上半場我們本可以踢成4：1或5：1，下半場的情況也如出一轍。我們的對手防守穩固且擅長爭頂，因此在任何情況下都必須保持高度警惕。不過，我們隨後奪回球權，並重新掌控傳球與比賽節奏。」

西班牙足球隊主帥富安迪。（Reuters）

談及耶馬的驚艷表現，富安迪評價道：

我一向不喜歡過度標榜個人，但有時你確實無法忽視他的光芒。耶馬渴望繼續進步，向世界展示他的足球天賦。我們很欣賞他為球隊帶來的魔力。未來，他的表現以及對球隊的貢獻會得到更多認可。

耶馬的出色表現進一步推高他衝擊金球獎的呼聲，這個獎項的投票已於周一（9月28日）截止，獲獎者將於10月26日揭曉。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】