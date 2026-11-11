普捷天奴料將任曼聯主帥　屢傳接任終成真　他能為紅魔帶來什麼？

曼聯聯席班主拉傑夫與眾高層在摩納哥開會，料將決定辭退主帥卡域克。BBC、Sky Sports、《衛報》為首一眾英國傳媒均指目前正任教美國男子國家隊的普捷天奴（Mauricio Pochettino），快將接任為曼聯新帥。

事實上早在2018年普捷天奴仍是熱刺主帥開始，曼聯幾乎每逢想找新教練，均會跟這位阿根廷教頭扯上關係。他曾三度與紅魔帥位無限接近，已屆54歲的普捷天奴如今才「入魔」，還能為曼聯帶來什麼？



普捷天奴盛傳即將上任為曼聯新帥。（Getty Images）

曼聯今季戰績低落，英超10戰僅1勝身處降班區排第18，卡域克多次傳出帥位不穩。新帥人選兜兜轉轉，BBC的說法是「普捷天奴已預備好接受曼聯的條件，接任為下任主帥」。Sky Sports的說法是，「曼聯一旦決定辭退卡域克，紅魔鬼已接近與普捷天奴達成讓他成為下任主教練的協議。」

卡域克料日內被曼聯辭退。（路透社）

普捷天奴曾三度與曼聯擦身而過

普捷天奴在2026年美加墨世界盃後獲美國足總續約至2030年，合約中附帶約1000萬美元（約7800萬港元）的解約金條款，不過看來不成問題，曼聯願意付款，普帥亦希望加盟紅魔鬼。普捷天奴一直是曼聯心儀的教練人選，早在2018年曼聯辭退摩連奴時，紅魔已曾想找他接任，當時普捷天奴以仍身為熱刺主帥為由拒絕了曼聯的邀請。

曼聯今季10場英超只曾贏1場，跌入降班區。（路透社）

到2021年11月曼聯辭退蘇斯克查，並由蘭歷克出任看守領隊期間，普捷天奴在2022年3月曾通過視像會議「見工」，可是當時他執教的巴黎聖日耳門拒絕在季中放人，於是阿根廷人再次錯過當上曼聯主帥的機會，而紅魔鬼之後亦聘請了坦赫格。到2024年夏天曼聯考慮解僱坦赫格，普捷天奴再次落入紅魔的新帥雷達之中。當時他剛剛離開執教一季的車路士，鑒於要跟藍軍商討離任賠償金問題，曼聯終決定「多一事不如少一事」，留用坦赫格，普捷天奴第三度與曼聯擦身而過，坦赫格到同年10月還是被炒，已是後話。

普捷天奴曾帶領熱刺殺入歐聯決賽。（Getty Images）

曼聯為何對普捷天奴戀戀不捨？

由此可見，普捷天奴一直是曼聯有興趣的主帥人選。原因很簡單，阿根廷人領軍風格崇尚進攻，與曼聯的足球DNA切合，尤其在他執教熱刺的年代，帶領球隊踢出悅目足球的同時，亦帶來佳績，就算球隊預算不及曼城、曼聯、利物浦、阿仙奴、車路士等一眾對手，亦能躋身為爭標份子之一。而且普帥亦擅長培育和指導年輕新秀，對過往曾非常注重青訓的曼聯來說，這點亦是他另一吸引之處。

曼聯必須盡快重拾自信，踢出應有水平。（路透社）

心臟不強大成致命弱點

然而他離開熱刺之後，執教成績並未再上層樓，無論是巴黎聖日耳門，或是車路士，都只是領軍一年便離隊的過客，到2024年索性當上美國男足主教練，一直未取得任何重大成就。普捷天奴帶領熱刺踢出悅目足球為人津津樂道的同時，他最為人難忘的一點，卻是缺乏鬥心。他帶領熱刺5季，當中3季晉身三甲，2016/17球季僅次車路士獲得亞軍。然而他在過程中一再公開看淡熱刺的爭標機會，球隊在普帥缺乏爭勝雄心的言論後，亦如洩氣皮球未得任何錦標。

曼聯帥位料將由卡域克交到普捷天奴手上。（Getty Images）

普捷天奴能為曼聯帶來什麼？

普捷天奴或許不是高普、哥迪奧拿、安察洛堤、摩連奴級數的當世名帥，卻毫無疑問是個好教練。此時此刻，曼聯最需要的是盡快重振球員的信心和球隊士氣，在比賽中取勝重回正軌，脫離降班區。擅長球員管理又具備豐富英超領軍經驗的普捷天奴，相信絕對能夠幫助曼聯解決當下的燃眉之急。

他只愛帶領球隊和鑽研戰術，無意涉獵球會轉會及管理事務，人無完美，專注足球是他的優點，缺乏上進心是他的缺點。或許普捷天奴缺乏鴻圖大志，不是帶領球隊贏盡錦標的類型，惟當下的曼聯最需要的只是重拾對足球熱情的基本步，並且讓球員交出應有水準。普帥如能成功領軍重回正軌，下一步如何重新建立曼聯的勝利文化以至爭逐獎盃，已是後話。