足球｜麥湯米尼回歸蘇格蘭領銜歐國聯　曝世界盃前曾接受心臟手術

意甲球隊拿玻里（Napoli）中場麥湯米尼（Scott McTominay）透露，他曾在本屆世界盃開賽前兩天接受心臟治療，以糾正心律不正的問題。



據了解，麥湯米尼在今年6月首場對陣海地的世界盃分組賽前，因為腹部不適而缺席訓練，之後發現是心臟問題，並接受治療。不過，他兩天後便能上場協助球隊以1：0戰勝海地。

蘇格蘭球星麥湯米尼。（Getty Images）

蘇格蘭在星期五（11月13日）的歐洲國家聯賽主場迎戰北馬其頓，隨後於下星期一（16日）客場挑戰瑞士。麥湯米尼在星期二（10日）的賽前記者會上，透露他曾在世界盃前動手術的消息。

這名曼聯（Manchester United）前球員說：

我必須接受心臟電擊治療。那是在海地之戰的兩天前。你已經為比賽做了充分準備，身體狀態也非常好，結果卻發生這樣的事。你會忍不住想：『這怎麼會發生在我身上？』

「但你只能接受現實，足球生涯中遇到什麼情況，就得面對什麼。有時候，事情就是不會如你所願。我的身體狀態百分之百沒問題，但顯然，在世界盃首場比賽前兩天，自己還躺在醫院病床上，準備接受全身麻醉，這絕不是什麼理想的情況。」

9月進行心臟導管消融手術

據了解，麥湯米尼本賽季為拿玻里出戰兩場聯賽後，就前往曼徹斯特接受心臟導管消融手術，以糾正他心律失常的問題，因此錯過蘇格蘭在新任主帥普高洛尼（Sébastien Pocognoli）執教下的前四場比賽。

蘇格蘭足球隊新任主帥普高洛尼（Sébastien Pocognoli）。（Getty Images）

不過，隨着他上個月重返拿玻里，普高洛尼也重新把他召進蘇格蘭國家隊。

談到目前的身體狀況，麥湯米尼說：「我現在很好，感覺比之前好很多。我認為，這項手術確實是必須進行的。職業生涯中總會遇到一些意想不到的時刻，讓你措手不及。」

「顯然，對媒體、家人和朋友來說，看到有關心臟問題的新聞後，事情看起來會嚴重得多，也會讓他們感到擔憂。但這其實是一項相對簡單的手術，我在曼徹斯特接受的手術非常順利。」

「所以，我真的很高興能夠重新回到球場踢球。這是我生命中最重要的事，而且永遠都會是。我希望重新證明自己的實力，並確保自己能夠更上一層樓。」

麥湯米尼補充說：

對我而言，最重要的始終是讓自己變得更強。

「無論你在一場比賽中表現得多麼出色，接下來都必須着眼於下一場比賽，不斷推動自己進步。在整個職業生涯中，都要注重恢復、合理飲食和保持良好的睡眠習慣。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】