中超「二年級生」大連英博最後5輪狂追14分壓過成都蓉城，奇跡奪冠。西班牙《馬卡報》驚歎，「足球永遠充滿驚喜，當你以為已經看透一切時，總會有神奇的劇本上演」。成立僅5年的大連英博，已不止一次用足球展示命運的神奇之處。



2023大連足球寒冬 大連人降班兼解散 英博亦陷危機

時間回撥到3年前的2023球季中超煞科，彼時梭魚灣專業足球場的主人大連人隊在2：0領先的大好形勢下，遭上海海港連入三球，以2：3落敗降班。這一場不僅是大連球迷在家門口目睹對手登頂中超，更是大連人最後一場比賽，球會隨後因龐大債務宣告解散，無數大連球迷在北國寒冬中灑下痛惜熱淚。

大連人解散後，大連球迷轉將注意力以及熱情放在大連英博身上。（資料圖片／Getty Images）

大連英博總經理憶述：「球會帳面只剩3250元」

與此同時，大連英博前身大連智行在第3級別聯賽中乙匍匐前行。正當球隊大有希望來季升上甲級聯賽時，球會資金鏈突然斷裂。總經理陳東苦笑回憶：「外界說球會賬面上沒有錢，其實有錢，有3250元。」最後在大連政府以及場地方面的協調與支持下，大連智行保住中乙亞軍，升上中甲。球會股權更在公開拍賣時經歷流拍，幸得大連統順建設工程公司在第二輪拍賣中購入全部股份，並為球隊解決債務，大連足球才得以保留職業聯賽火苗。

從昔日霸主大連實德，到後續大連人，大連球迷經歷無數次因債務問題導致球隊消亡與在護級泥潭中掙扎的痛楚。在他們心中，球隊的名字、主體可以更換，但代表家鄉的「大連」二字就是永恆紐帶。在此觀念下，大連智行2024球季接過大連足球火棒，將球隊主色由紅色變更為大連足球傳統的藍色，取自英語「young boy」的發音而易名為「英博」。陳東希望，這一次球隊能一直延續下去。

大連球迷對於大連足球的支持，令英博成立不久就擁有廣泛球迷基礎。（新華社）

在情感促使以及球隊成績提升下，新軍迅速擁有冠絕全亞洲的球迷數量，大連英博2026年主場平均入場人數高達61516人，不僅雄霸亞洲第一，在全球場均入座排行榜中更高踞第13位，超越曼城、利物浦、阿仙奴三大英超勁旅。

梭魚灣的眼淚 常年奪冠背景板終成主角

大連主場梭魚灣自2023年啟用以來，一直具備冠軍基因，惟上演的封王故事對主隊來說過於殘忍。上季煞科戰，大連球迷再次在主場圍觀上海海港奪冠慶典，海港三年內兩次捧盃都發生在梭魚灣。未能成功阻止海港奪冠慶典的大連英博以及大連球迷當時絕不會想到，一年後，自己球隊將在梭魚灣創下奇跡。

最後5輪仍落後14分 大連英博上演1%逆轉奇蹟

今季煞科戰，大連英博在主場梭魚灣足球場的大雪中以3：1擊敗天津津門虎，同時迎來另一邊廂的好消息，成都蓉城作客2：3不敵山東泰山。這意味着大連英博最後階段從落後蓉城14分的劣勢，追至52分平手，還藉較佳對賽成績壓過對方奪冠。中超第25輪，當時成都蓉城已累積51分，而大連英博只得37分，只剩下最後5輪比賽，14分的差距看來難以逆轉。不料蓉城在第26輪得1分後，終極4場比賽竟1分未得，而英博卻能5戰全勝，從當時不足1%的奪冠概率，後上奇蹟封王。大連英博成軍5年間，從第四級別的中冠聯賽一路狂奔，升上中超僅僅第二年便能夠登頂。

大連英博在最後5輪落後14分情況下，奇跡壓過成都蓉城，奪2026中超冠軍。（新華社）

中國有句古語，「瑞雪兆豐年」，球迷認為伴隨整場比賽的煞科戰大雪帶來好意頭。大連英博收穫隊史第1個頂級聯賽冠軍，主帥李國旭因此而收穫年度金帥獎，外援史坦斯奧（Nicolae Stanciu）榮膺金球獎，小將毛偉傑獲封金童。

大連英博主帥李國旭獲年度金帥獎。（新華社）

昔日宿敵主將成奪冠最後拼圖

大連英博的登頂之路，處處充滿戲劇性的宿命感，成都蓉城離奇崩盤，而大連英博亦曾面臨相同困境，但他們沒有成為笑話。2024球季中甲煞科戰，大連英博賽前列第2，領先第3名廣州隊僅2分且對賽成績處於劣勢，末輪必須取勝才能鎖定中超名額。比賽中途大連英博被追和，直到全場第90分鐘才由小將朱鵬宇頭槌絕殺奠勝。

2024球季，大連英博以中甲第2名身分升上中超。（微博@大連英博足球俱樂部）

同年兩隊爆發過嚴重球場衝突，兩家球會與球迷之間勢同水火。然而廣州隊因未能完成歷史債務清欠及資金不足等問題，未能通過中國足總的准入審查，隊中核心中場廖錦濤自由身北上投奔大連英博，一季後榮升為隊長之一。中超今季煞科戰，當天津津門虎50分鐘射入12碼追和1：1、即時榜首位置倒向成都之際，廖錦濤在70分鐘挺身而出，禁區邊緣一記低射破門為大連英博重新取得領先優勢，這位宿敵廣州隊昔日主將，今天成為大連英博奪冠最後拼圖。

廖錦濤入球幫助大連在煞科戰中再度取得領先。（新華社）

新老本土球員＋外援棄將足以得天下

大連英博陣中5名外援全部年過30歲，其中4位曾效力其他中超球隊，全部均為免轉會費加盟。後衛查奧爾（Mamadou Traoré）從北京國安轉投，馬萊萊（Cephas Malele）曾效力上海申花，史坦斯奧曾幫助武漢三鎮奪得中超冠軍，阿昌龐（Frank Acheampong）更是中超老熟人，輾轉天津津門虎、深圳隊及河南隊多家球會。更直接的說，大連英博所引入的外援，全數均是其他球隊認為有其他更好選擇的棄將。

羅馬尼亞中場史坦斯奧今季個人榮膺金球獎。（新華社）

但這群外援今季表現絕對物超所值，史坦斯奧、馬萊萊分別絕殺遼寧鐵人及武漢三鎮，查奧爾在兩場與爭標對手成都蓉城的對賽中均有入球，幫助大連英博主場贏2：0，作客勝1：0，兩回合完勝成都蓉城。正是早前一場場勝利疊加，才讓奇跡在最後一刻出現，即使當時大連英博並未將當刻的勝利，與最終奪冠聯繫在一起。

大連英博外援在奪冠過程中發揮至關重要作用。（新華社）

在外援主導下，隊中年輕球員亦擔起大任，右閘呂焯毅在第6輪對河南隊時，以一記「世界波」絕殺對手，他與在煞科戰入球的楊銘銳和黃山同樣出自大連青訓，另外還有毛偉傑與朱鵬宇。

以毛偉傑為代表的大連青訓球員撐起大連英博。（新華社）

後備出場的37歲老將呂鵬在奪冠後被隊友高高拋起，歷盡風霜的沙將戰將亦不禁流下熱淚，「經歷了大連的低谷和巔峰，太美妙了。」