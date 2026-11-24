從未參加過亞青及世青賽，香港女子佩劍運動員劉綺程（Chloe）憑一股衝勁投身全職行列。她去年殺入本地排名前四，參加過全運會與名古屋亞運，早前更與隊友一同在世界盃開羅站創造歷史，奪得女子團體賽銅牌，首度站上頒獎台。21歲的劉綺程在奪銅的過程中每場打足，縱然偶因緊張而失準，但她及時調整，絕對是舉足輕重的功臣之一。

從去年11月的全運會至今，一年之間，劉綺程的劍擊生涯看似比以往順遂，只是箇中辛酸不足為外人道。旁人看到她在劍道上的進步，其實更是關於自我成長的一課。

攝影：趙子晉



自從國際賽開季以來，香港女子佩劍隊的行程非常緊密，從埃及回港不久，休息數天便飛赴法國集訓。回港短短數天，這班佩劍女將又要出戰「康文署劍擊公開賽」，劉綺程過關斬將殺入決賽，最終不敵薛雅致，連續兩次本地賽奪得亞軍，同時穩站本地排名次席。

劉綺程在「康文署劍擊公開賽」奪得亞軍。（趙子晉攝）

時間回到去年夏天，劉綺程在本地公開賽會長盃初嘗冠軍滋味，同時躋身本地排名前四，鎖定全運會參賽資格，她在青少年階段錯過世青、亞青等大賽，全運是她人生首個重要賽事。自此起，劉綺程在一年之間打過全運會、名古屋亞運、世錦賽及不同的世界盃分站；上周的世界盃開羅站，她與薛雅齊、朱詠翹及曾悅澄奪得香港佩劍史上首面世界盃團體獎牌，寫下體壇新一頁。

朱詠翹（左起）、劉綺程、曾悅澄及薛雅齊。（中國香港劍擊總會）

（中國香港劍擊總會）

從團體陣容不入到世界盃銅牌，劉綺程的運動員生涯在這一年間非常順遂，「旁人眼中看來很順，只是不順的時候大家看不見」。她直言，去年為了爭奪全運參賽席位而壓力大增，導致全運前的國際賽發揮失準，大多小組賽止步，令她洩氣。

猶幸挫折往往是教人成長的契機，劉綺程在連番失利後反思，急於證明自己，太在意成績本身，也太執着別人的眼光，反而拖了後腿。作為全職運動員，既然訓練量必定足夠，那為何不調整心態，沉着應戰？「經過那一季，愈想證明自己，反而打得愈差，原來這種心態不可行，那麼要尋求解決方法。不要再執着別人眼光，向別人證明自己其實不重要，只要自己做好便可，抱持這心態應戰，慢慢愈打愈順。」

（趙子晉攝）

劉綺程絕不沉浸於傷春悲秋，面對問題便嘗試解決。她在世界盃開羅站團體賽的表現算是大起大落，上一局慌亂間找不到節奏，下一局隨即重拾慣常打法，這個情況多次發生，「我經常與自己對話，遇上問題便找方法解決，或許是在短時間拾回節奏的原因，自己在穩定性上要再加強」。

（趙子晉攝）

劍擊的基本動作不多，如何演繹視乎劍手本身風格，尋找最適合自己的一套才是最重要。劉綺程在這一年間更了解自己，再提煉屬於自己的打法，加上與世界前列劍手練習時，發現大家距離不算遠，但為何成績差這遠？她在自我對話中再找到原因。

「以往的自己覺得上到前四已是很好，然後在外面比賽時，總是在第一日止步，很『冇癮』，明明在練習與他們差距不遠，原來有時是自己限制了自己，要相信自己可以走得更遠。」

（趙子晉攝）

除了開羅站在團體賽登上頒獎台，劉綺程在個人賽亦首度晉身32強，與應屆世界冠軍艾芙娜（Larissa Eifler）戰至10：10，看到分牌時，她想：「難道我真的有機會贏？」這念頭突然泛起，她的信念鬆了，一個1：5令她最終落敗。縱然如此，劉綺程證明自己近年的努力沒有白費，只要向着這方向，便可愈走愈遠。