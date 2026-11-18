香港羽毛球公開賽由紅磡香港體育館移師至啟德體藝館，場館座位比以往多兩成，今晚（18日）終體驗啟德的熱鬧氣氛，四個球場同樣是吸引的戲碼，入座率約7成，歡呼聲此起彼落，香港混雙組合陳延澤／吳芷柔正是比賽的其中一員，同樣因為現場的歡呼聲增強士氣。

攝影：湯致遠



香港公開賽第二日，晚上時段不少精彩戲碼上演，一號場是「港隊放題」，從吳英倫起緊接上演四場港隊賽事，固然是球迷焦點所在，不少大名球星亦在今晚登場，當中包括日本的志田千陽。

（趙子晉攝）

志田千陽今次再度來港，身邊的拍檔不是松山奈未，也非五十嵐有紗。這名被稱為日本最美女雙的球星，今年7月退出日本國家隊，如今以自由身出戰，身邊換上平本梨梨菜，二人剛剛在熊本大師賽晉身決賽。縱然志田身份不同，今年出現不少爭議事件，如今再度來港參賽，依然不減人氣，當她進場時已獲全場歡呼，球迷在最遙遠的港元$70區域，同樣放大錄影，為了把志田的英姿留下。

志田千陽／平本梨梨菜面對泰國組合，雙方爭持激烈，激戰62分鐘，以1：2力戰告負，次圈無緣再度在啟德登場。

除了志田千陽，同時在場上作賽的有中國球手陳雨菲及中華台北的周天成，縱然兩人在兩側的3、4號場，依然不減歡呼聲，球迷們不斷為兩名球星打氣，陳雨菲順利過關；周天成則力戰三局不敵印尼球手。

（趙子晉攝）

「澤柔配」初登香港公開賽順利過關

在一號場的當然是港隊球手，陳延澤／吳芷柔這對港隊混雙組合，剛好與大名球星同場，在啟德場的球迷大多支持港隊，與英格蘭組合Callum Hemming／Estelle van Leeuwen交手時。「澤柔配」第二局曾落後9：13，主場的打氣聲來得更熱烈，兩人一分一分收復失地，最後以21：19力克對手，直落兩局過關。

（湯致遠攝）

陳延澤與吳芷柔首次以「澤柔配」的混雙組合出賽，主場的歡呼聲對他們也有幫助，「在主場當然有很多廣東話歡呼聲，我們落場都更興奮、更集中，我們的士氣比之前幾站更好。」陳延澤以往以單打球手身份參賽，首度以組合形式主場出戰，一切都十分新鮮，亦比其他比賽都要緊張。

陳延澤從單打轉項，與吳芷柔同樣性格文靜，二人需要更多時間溝通，不斷磨合，陳延澤在場上不斷鼓勵隊友，保持士氣，是澤柔配在場上的風格之一。陳延澤／吳芷柔將與印尼的Dejan FERDINANSYAH／Felisha Alberta Nathaniel PASARIBU爭晉級。

（湯致遠攝）