在世界羽聯男單世界排名前30名中，港隊的伍家朗、李卓耀、吳英倫佔其中三席，港隊三大男單球手先後在啟德體藝館亮相，三人齊齊過關。

攝影：湯致遠



吳英倫延強勢過關 再鬥安頓臣爭晉級

（湯致遠攝）

吳英倫（Jason Gunawan）在9月稱霸中國大師賽，首度摘下巡迴賽750級別的冠軍，22歲的吳英倫愈戰愈勇，早前的韓國公開賽同樣晉身決賽，世界排名晉身第20位，創下生涯新高。

在主場出戰往往有加乘，吳英倫曾在2024年的香港公開賽打入8強，今年力爭在主場再締佳績。吳英倫憑世界排名，初次直入正賽圈，首圈面對泰國的帕尼差蓬（Panitchaphon Teeraratsakul）。

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吳英倫在下午5時左右登場，啟德體藝館看台近4成觀眾入場支持，每次Jason得分同樣獲得熱烈的歡呼聲。吳英倫首局初段曾經落後，入局逐漸掌握大局，與帕尼差蓬有多板精彩的來回球，吳英倫以21：13先下一城。第二局戰情相若，吳英倫在中段拉開比分，以21：15奠定勝局，燃起全場球迷的氣氛。Jason向在場球迷示意，更把羽毛球打上看台。

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吳英倫從今年初的世界排名44位，至今摘下一冠一亞一季，世界排名升上20位。由衝擊變被衝擊，是吳英倫生涯中的新課題，「世界排名升上20位，是信心，同樣是壓力，以前是我衝擊別人，如今反被別人衝擊，如何保持心態，再覓突破點，對我是不一樣的課題。」

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吳英倫率先晉身第二圈，將惡鬥安頓臣（Anders Antonsen），Jason再變成衝擊別人的一方，重回熟悉的心態應戰。今仗是兩人半年內第四度交手，Jason曾在中國大師賽取勝，但早前的丹麥公開賽直落兩局告負，預料是一場硬仗，「安頓臣是很聰明的球手，過去大家有贏有輸，我應該稍為處於下風，他經常打出一些意想不到的落點，我會嘗試準備多一點，希望明日在場上盡情發揮自己。」

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伍家朗終破香港賽首圈魔咒

作為港隊大師兄的伍家朗，曾在2016年主場封王後，在主場出戰格外有壓力，自2017年起同樣首圈止步。伍家朗今仗與新加坡的鄭加恆爭晉級，首局曾經落後5：9，後段調整重拾節奏，雙方戰至19：19，以21：19先取一局，伍家朗第二局拉開比分，再贏一局21：15，相隔9年再度首圈贏波。

在香港公開賽突破首圈，伍家朗坦言放下心頭大石，「之前曾經在主場贏冠軍，往後多年每次都有壓力，不想讓香港球迷失望，然後都是『一輪遊』，像是在主場贏一場也不容易。今次的壓力仍在，幸好在場上沒想太多，關鍵分數咬得住，終於可以突破首圈。」伍家朗將與擊敗周天成的印尼球手Moh. Zaki Ubaidillah碰頭，爭奪8強席位。

從出戰多年的紅館移師至啟德，伍家朗指在場上更易接收球迷的歡呼聲，而場地的規格遠超其他500級別的賽事，伍家朗盛讚啟德場可以媲美世錦賽或奧運會的規格。

李卓耀一個月三鬥胡哲安

李卓耀是港隊男單的最後一關，再度遇上中國隊的胡哲安，是兩人近一個月第三次交手，互相熟悉球路。李卓耀首局初段打出氣勢領先9：2，即使中段被追成13：13，其後以21：16先取一局。李卓耀第二局大多時間是領先一方，至末段一度遭反超前，幸好頂住壓力，加上對手最後打失，以21：18再下一城。

港隊男單成功「過三關」，攜手躋身香港公開賽的16強，李卓耀認為這代表團隊的進步，「近半年來的表現，不止是男單，我們整個團隊以表現告訴大家，勝負也好，大家都一直在進步。」

李卓耀同樣大讚啟德的配套，場地當然比紅館新，而且附近食肆、商場，為球迷帶來更佳的體驗。