力爭衛冕英超阿仙奴作客聖占士公園球場，與紐卡素激戰成2：2平手，賽後11戰得28分續居榜首，但無緣將領先次席白禮頓的優勢擴大至8分。然而比痛失兩分更令領隊阿迪達（Mikel Arteta）眉頭深鎖的是，首席門將大衛拉耶（David Raya）在下半場左肩受創，被迫含淚退下火線。



戰至69分鐘，紐卡素一記高空球吊入禁區，拉耶接實皮球落地後與主隊前鋒奧索拿（William Osula）相撞。這次看似力度不算猛烈的碰撞，卻令拉耶按住左肩痛苦倒地。接受軍醫入場治理後，這名西班牙門將仍面露難色，由醫療團隊攙扶離場，期間一直小心翼翼托住左臂。後備門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）入替把關。

一次衝擊力不算大的碰撞，令阿仙奴門將大衛拉耶左肩受傷無法堅持比賽。（路透社）

阿迪達賽後感到擔憂：「我不知道具體情況，但他被迫退下火線，顯然不是好消息。他明天會照磁力共振（MRI），我們才會有更多消息。我們都知道，大衛對我們有多重要。」

現年31歲的拉耶自2023年加盟以來，已連續三季奪得英超金手套獎，上季更助阿仙奴打破22年錦標荒重奪聯賽冠軍。今季英超上陣11場，他交出7場「清白之身」、僅失7球的頂級數據。拉耶不僅門前反應敏捷，其腳下用球與組織冷靜度更是阿仙奴後場推進的核心，球會本周初才剛傳出與他達成續約協議。

多名名宿認為，大衛拉耶是阿仙奴不可或缺的一員。（路透社）

阿仙奴未來兩周半將接連在歐聯及英超硬撼多蒙特、曼城、熱刺與皇家馬德里，兩位英格蘭名宿一致認同大衛拉耶在陣中無可取代。前英格蘭隊長舒利亞（Alan Shearer）直言：「阿仙奴幾乎在所有位置上都有頂級球員替補，但拉耶是阿迪達唯一心想『我們不想長時間沒有他的球員』。當然，如果需要的話，他們可以在1月轉會窗增兵，但阿迪達肯定祈求拉耶不會長唞。」前英格蘭中場占美列納（Jamie Redknapp）亦評價道：「阿列沙巴拿加的級數仍未及拉耶。他現在不得不臨危受命把關，這對他而言會有困難。這將在一段時間內改變阿仙奴，對球隊來說是一個巨大的打擊，這取決於拉耶缺陣多久，因為他是不可替代的。他即使稱不上世界最佳門將之一，也絕對是英超最佳門將。」