英超第11輪，車路士主場迎戰列斯聯，在先開紀錄的大好形勢下連失四球，以1：4慘遭逆轉，寫下自1999年以來首度在主場聯賽不敵列斯聯的尷尬紀錄。此役過後，車路士11戰僅得5勝1和5負積16分，排名跌至第8位。

沙比阿朗執教初期的「蜜月期」過後，傷病潮、成績下滑、核心球員狀態迷失以及心態波動等問題隱憂全面浮現。



車路士今仗有對愛華頓時面部遭受重傷的門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martínez）傷癒復出把關，但前鋒祖奧柏度（João Pedro）、守將祖列爾哈圖（Jorrel Hato）和麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）、隊長列斯占士（Reece James）及翼鋒坦斯（Jamie Gittens）在國際賽期後仍未能歸隊，沙比阿朗素（Xabi Alonso）被逼不斷調整陣容以及陣式。而自從祖奧柏度早前在訓練中拉傷大腿缺陣後，藍軍的場均入球數已急跌至1球以下。

車路士今仗迎來達米安馬天尼斯復出，惟傷病名單在不斷增加，摩西斯卡些度開場不足半小時傷出。（路透社）

開賽僅22分鐘，中場摩西斯卡些度（ Moisés Caicedo）傷出，車路士再損失一將，老將佐敦軒達臣（Jordan Henderson）入替。

不過，主隊在3分鐘後打破僵局，首度正選的前鋒伊曼紐爾艾美加（Emmanuel Emegha）接應摩根羅渣士（Morgan Rogers）傳送射入加盟車路士後處子球，車路士1：0。可惜領先優勢僅維持了3分鐘。28分鐘，列斯聯翼鋒諾亞奧卡科（Noah Okafor）在三人防守中射入，追成1：1。

伊曼紐爾艾美加射入加盟車路士後處子球。（路透社）

爭議12碼成轉捩點 車路士抗議無果反而五分鐘連崩兩球

戰至53分鐘，列斯聯右閘積頓保利（Jayden Bogle）遠射省中羅渣士手臂。球證奧利華（Michael Oliver）直指12碼點，前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin），操刀一蹴而就，列斯聯反超前。由於羅渣士被擊中時手臂並無刻意及明顯張開意圖，場邊的沙比阿朗素不斷揮手抗議，直至賽後仍堅決認為「不是12碼」。事實上，在失12碼之前，列斯聯在半場前射入越位入球，對車路士禁區形成圍攻之勢，惟藍軍未能通過中場休息改變頹勢。

卡維特利雲射入爭議12碼，沙比阿朗素抗議判罰。（路透社）

5分鐘後，諾亞奧卡科再下一城梅開二度，將比數拉開至3：1。求變的沙比阿朗素此時換走入球功臣伊曼紐爾艾美加，史丹福橋隨即響起陣陣噓聲。

補時階段，後備入替的列斯聯中場班頓艾朗臣（Brenden Aaronson）通過反擊再入一球，列斯聯鎖定4：1勝局。車路士班主之一伊巴里（Behdad Eghbali）提前離開包廂，現場大批藍軍球迷亦離場。留守看台的球迷在完場後向一眾態度散漫的藍軍球員報以猛烈噓聲。

英超第11輪，車路士1：4列斯聯，跌至第8名。（路透社）

彭馬拒向觀眾答謝 英超第百場正選零射門

進攻核心高爾彭馬（Cole Palmer）今場迎來代表車路士英超正選100場里程碑，但失利過後他不顧觀戰隊友祖奧柏度以及教練團成員Willie Isa勸阻，拒絕跟隨隊友走近看台鼓掌答謝球迷，而是獨自低頭黑面步入球員通道。彭馬今仗形同隱形、踢足90分鐘無一腳射門。而他今季英超開季首兩場連環破網後，隨後出戰9輪聯賽僅靠一記12碼取得入球，狀態再次跌入低谷。

彭馬賽後拒向觀眾致謝，低頭直接返回更衣室。（路透社）

沙比阿朗素賽後坦承球隊心理質素出現嚴重問題：「我們對結果非常失望。球隊目前正處於精神上極度脆弱的時刻，當比賽出現逆境時，我們缺乏足夠的韌性去承受壓力，必須在心態上變得更強硬。」