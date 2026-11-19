曼聯新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）剛完成執教美國男足的最後一戰，隨即乘搭專機飛赴英國。抵達曼徹斯特僅數小時，這名阿根廷教頭已現身卡靈頓訓練基地展開首日工作。普捷天奴受訪時許下豪言：「給我一些時間。曼徹斯特的天空不會一直是藍色。」



普捷天奴當地時間周二晚帶領美國男足在中北美洲及加勒比海國家聯賽8強，以2：0擊敗海地，兩回合8：0輕鬆晉級4強。完場哨聲一響，這名阿根廷教頭逐一擁抱在場球職員，在球迷的歡呼與掌聲中，卸任美國隊主帥。

普捷天奴領美國在中北美國聯晉級4強，完美告別美國帥位。（Reuters）

普捷天奴剛掌紅魔帥印，立即面臨挑釁，曾外借效力曼城的前美國國腳比士利（DaMarcus Beasley）在TNT Sports轉播中宣稱：「曼徹斯特永遠都會是藍色的」。普捷天奴隨即回應，「給我一點時間，情況就會改變。曼聯這家球會目前的處境，與它的地位並不匹配，他們的球迷基礎非常龐大。」

普捷天奴當地時間周三上午乘坐專機飛抵英國，下午抵達卡靈頓訓練基地，與工作人員會面。他帶同加盟曼聯的教練團隊成員，包括助教捷西斯佩雷斯（Jesus Perez）、守門員教練東尼占美尼斯（Toni Jiménez）以及體能教練、普捷天奴的長子施巴斯迪安奴普捷天奴（Sebastiano Pochettino），在本周較早前已抵達卡靈頓，並帶領沒有國際賽期比賽的球員訓練。餘下球員結束國家隊比賽後，會在周四陸續歸隊。

一輛搭載普捷天奴的車駛入卡靈頓訓練基地。（Reuters）

早前隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）曾對球隊戰術表達迷惘，前任主帥卡域克（Michael Carrick）對此公開回應極度強硬：「無論你採用什麼體系和戰術，如果你不跑動，不向前跑也不向後回防，你就贏不了。」普捷天奴對此持有不同理念，「足球是非常複雜的。我認為『跑與不跑』並不是重點。你需要跑得好，需要帶著明確目的去跑動，這需要團隊協作。然後你需要懂得如何發揮，需要展現天賦，心態至關重要。」

普捷天奴首秀將領軍曼聯作客晏菲路硬撼紅軍利物浦。（Reuters）

曼聯目前深陷近40年來最差開局，英超10戰過後只贏過1場，以8分排在第18位身處降班區。普捷天奴上任首戰將在本周末英超聯賽作客現時排名第4的利物浦，他已經與教練團閉門鑽研對付紅軍策略，「我精力充沛。能夠擔任曼聯主教練是我的榮幸。我們沒有時間可以浪費，我們需要做好準備，迎接周日比賽。現在不是考慮休息的時候，也不是考慮睡覺的時候。關鍵在於做好準備，把一切都安排妥當，確保我們能在晏菲路以最佳狀態比賽。」