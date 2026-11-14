卡域克長文告別曼聯　無論成敗紅魔在心中份量依然｜英超

卡域克（Michael Carrick）成為最新一位敗走奧脫福的主帥，開季英超十輪僅取一勝，最終難逃被解僱。當落鑊傳聞甚囂塵上，卡域克仍然保持專業，到卡靈頓主持操練，直至最後一刻。

當曼聯宣布由普捷天奴接掌後，卡域克在「紅魔」的日子寫上句號，這位曼聯名宿發長文告別，感激球迷們的不離不棄，即使成敗，曼聯在他心中依然擁有重要地位。



（Getty Images）

卡域克帶領的曼聯，今季英超開季不穩，至今聯賽僅取一勝，這位曼聯名宿帥位危在旦夕，曼聯高層在國際賽期前開會，最後決定解僱卡域克，坐正僅半年被炒。關於卡域克被炒的新聞，早日傳過不停，卡域克還是回到卡靈頓訓練基地，最後難逃一劫。

卡域克在曼聯的日子告一段落，他在社交網站發長文，正式告別曼聯。「能夠執教曼聯、這間我深愛的球會，是我人生莫大的榮幸，對此感到無盡感激.....」曼聯具有多年的歷史背景，成為主帥難免背負這些輝煌成績，在球員時代曾披曼聯球衣的卡域克，絕對明白這件紅色球衣背後的重量，「在曼聯必須追求最好，這裏深厚的歷史及文化，是我每天繼續向行的原因。」

（路透社）

論戰績，曼聯如今仍然處於降班區域，連不過不失也說不過，正如早前在奧脫福0：3不敵般尼茅夫，主場球迷依然高唱卡域克的名字，可見他在曼聯的地位。卡域克特意感激擁躉的支持，「我永遠都不會忘記你們沉浸勝利的一瞬間，我離場時急不及待下場再來，總是想回報你們。最近成績欠佳，你們大可以轉身離開，大家從頭到尾也給予我愛與支持，這比一兩場勝仗來得更有意義，你們的存在讓曼聯變得不一樣。」

卡域克感激球隊上下，教練團隊、職球員，卻沒有提及管理層。雖然在曼聯失敗收場，卡域克對曼聯的愛永恆不變：「曼聯是我生命中極重要的一部分，這一點無論成敗也不會變，我一心希望曼聯取得成功，我為自己曾服務曼聯而自豪，希望曼聯未來一切安好。」