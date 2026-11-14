英超｜普捷天奴淚別美國球壇　執教曼聯「決定艱難，但難以抗拒」

曼聯新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino），周五出席美國隊賽前記者會時，順道向美國足球界道別。他談到決定接受曼聯聘約放棄美國主帥一職時，更一度感觸落淚，坦言加盟「紅魔」的決定，是執教生涯作出最艱難但亦最難以抗拒的。



普捷天奴在曼聯正式宣布委任他出任主教練後數小時，於美國出席記者會。這名阿根廷籍教練今年8月才與美國足總續約4年，原定帶領國家隊出戰2030年世界盃，如今僅3個月就提前離任。

曼聯新帥普捷天奴向美國足球界道別，更一度感觸落淚。（Getty Images）

普捷天奴表示：「我們從你們身上，以及這個美好的國家學到很多。我認為這是我執教生涯最艱難的決定之一。」這名前熱刺、車路士及巴黎聖日耳門主帥，在過去兩年帶領美國隊於今夏世界盃晉身16強。他向球員及職員致謝時盡顯感性的一面：「非常感謝大家過去兩年的付出，你們令我在這個美好的計劃中，感到無比快樂。現在要結束這一切，實在很困難。」

曼聯新帥普捷天奴向美國足球界道別，更一度感觸落淚。（Getty Images）

他一度感觸落淚，更要用紙巾抹眼淚，他續指：「我們都非常投入這個深信不疑的計劃，令離開美國隊的決定更加艱難。我是一個感性的人，現在很難開口。某程度上，這是令人傷感的決定，但另一方面，我們都是專業人士，也希望實現自己的夢想。」

普捷天奴與其教練團隊，在今個國際賽期完成後，將離開美國隊轉任曼聯主教練。（Getty Images）

普捷天奴解釋：「當時我從沒說過想重返英超，續約時也是真心承諾繼續為美國足總效力，正因為不想離開所以我才會哭出來。但像曼聯這樣的球會，在你的職業生涯中未必有太多次機會。當機會來臨，實在很難拒絕。」

曼聯於英超開季十場僅得一勝，球會辭退原教練卡域克。（Getty Images）

普捷天奴透露，轉投曼聯的談判進展迅速：「我們上周五來到這裏，周日下午開始有人和我接洽。我們一直與美國足總商討，直到昨天達成協議，便召開會議向球員交代，他們都非常支持我。」

普捷天奴將繼續帶領美國隊出戰周六及下周二對海地的兩場中北美洲國家聯賽，之後才正式前往曼聯履新，首場賽事會在下周作客利物浦上演「雙紅會」。