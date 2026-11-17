英超包尾球隊水晶宮周一（16日）宣布，委任前熱刺及賓福特主帥法蘭克（Thomas Frank）出任新領隊，雙方簽約至2029年6月。這位53歲丹麥教頭今年2月遭熱刺辭退，休戰9個月後重返英超賽場。



水晶宮前任主帥加士拿（Oliver Glasner）今夏離隊後，球會從法甲朗斯挖角法國教頭沙治（Pierre Sage）接掌帥印。然而沙治領軍水晶宮出戰10場英超，僅2勝1和7負，以7分敬陪末座，落後安全線2分。會方趁國際賽期辭退執教僅16場的沙治。

沙治領軍16場比賽，取得5勝3和8負，其中英超排名墊底。（Reuters）

水晶宮選帥名單上原本還包括護級專家戴治（Sean Dyche）及葡萄牙教頭域陀佩雷拉（Vitor Pereira），最終由球會主席巴利殊（Steve Parish）親自出馬與法蘭克磋商，並盛讚對方是「完美人選」。水晶宮在夏窗期間便有意讓法蘭克接替加士拿，惟法蘭克當時認為未準備好重執教鞭。

巴利殊已向法蘭克承諾，明年1月冬季轉會窗將提供資金增兵，助他重整軍容。法蘭克的教練團亦計劃補強，曾輔助杜慈（Thomas Tuchel）執教英格蘭國家隊、與法蘭克在賓福特與熱刺曾共事的助教Justin Cochrane有望加入。此外，水晶宮正與車路士接洽，力邀曾在賓福特與法蘭克合作的死球專家Bernardo Cueva過檔。

法蘭克在賓福特已證明執教功力，但在熱刺並不順遂。（Reuters）

法蘭克曾在賓福特取得成功，2018年從主帥的副手升任領隊，2020／21球季帶領「蜜蜂兵團」相隔74年重返頂級聯賽，隨後4個英超球季均成功護級。2025年6月法蘭克接替普斯迪高古（Ange Postecoglou）執教熱刺，在熱刺領軍不足8個月便因戰績低迷，今年2月球隊排第16位時被炒。