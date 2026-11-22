曼城頹勢未止，周六（21日）英超賽事中，曼城在伊蒂哈德球場僅以1：1逼和富咸，終止各項賽事對富咸的20連勝紀錄。英超連續4場不勝，與榜首阿仙奴的積分差距仍保持在6分。藍月亮球迷耐心接近見底，主帥馬列斯卡（Enzo Maresca）賽後直指，夏蘭特（Erling Haaland）爭議詐糊加上球隊落後時過於心急，成為失分關鍵。



今仗最具爭議的一幕發生在24分鐘，當時曼城已經落後一球，伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）從右路傳中，夏蘭特在小禁區內接應攻門。富咸門將尼奴（Bernd Leno）撲救疑似輕微甩手，夏蘭特隨即上前補射入網。球證當刻吹罰夏蘭特侵犯門將推翻入球，VAR隨後介入覆核並維持原判。

夏蘭特將球捅入白界，惟球證認為他侵犯門將在先入球無效。（路透社）

死裡逃生的尼奴向媒體直言當時非常擔心入球有效，「我雙手已經控制住皮球，感覺到夏蘭特直撞過來。當時場地好濕滑，我一直祈求VAR不要推翻判決。對我來說，這肯定是犯規。」尼奴解釋，在這種高速衝撞下，龍門在白界上稍失平衡就會連人帶球跌入網，他認為外界往往難以理解守門員的處境。

富咸門將尼奴認為在夏蘭特觸球前自己已經完全控制皮球。（路透社）

英超聯賽比賽中心其後發表聲明稱：「曼城入球無效的判罰經過VAR檢查和確認，守門員被認為已控制住皮球。」

馬列斯卡對判決大感不忿，質疑球證過於嚴苛，認為尼奴當時並未「完全控制」皮球。他指夏蘭特在場上百分之百肯定那是一個「好球」，並表示：「賽後我觀看重播，由我的角度來看，好明顯不是犯規，可惜我不是做決定的那個人。」

英超第11輪，曼城1：1賽和富咸，英超聯賽遭遇4輪不勝。（路透社）

曼城換邊後藉艾利洛安達臣（Elliot Anderson）入球追和，但球隊全場進攻顯得「老鼠拉龜」，主場球迷毫不客氣地送上震天噓聲。然而，今仗已經是曼城近4場聯賽裏取得的最好成績，早前曼城接連不敵阿士東維拉、白禮頓以及諾定咸森林吃下3連敗，今場總算拿得1分。

曼城主帥馬列斯卡認為球隊落後時踢得太急。（路透社）

面對球隊陷入低谷，馬列斯卡承認球隊在落後時過於焦急，「這是一個艱難的時刻。我們在落後時產生了焦慮感，導致球員在進攻選擇上做錯決定。我們總是急於求成，這對我們來說很不利。每支英超球隊都會全力進攻，我們需要找到保持不失球的方法。」