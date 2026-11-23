英超周日賽事，在利物浦大戰曼聯的「雙紅會」前，先由今季表現神勇，高佔聯賽榜次席的白禮頓作客侯城。今場白禮頓雖佔盡上風，但侯城門將索拿基斯屢救險球閃耀全場，加上前鋒麥貝尼在補時梅開二度，領侯城2：0獲勝，亦令白禮頓步阿仙奴和曼城後塵，今輪英超三甲球隊全數失分。



英超︱白禮頓作客0：2負侯城。（路透社）

侯城希臘門神上半場5度撲救 半場0：0守和白禮頓

白禮頓在少帥靴斯拿（Fabian Hürzeler）領軍下，今季表現突出，頭10輪英超賽事取得7勝1和2負，在聯賽榜僅次阿仙奴，排在第二位。今場作客侯城，白禮頓上半場雖「反客為主」，控球、攻勢、射門均佔盡上風，但今季以2000萬英鎊打破侯城轉會費紀錄加盟的希臘門將索拿基斯（Konstantinos Tzolakis）屢救險球，上半場已作出5次撲救，令預期入球值（xG）達到1.75的白禮頓未能入球入球，為主隊半場守住0：0。

英超︱侯城門將索拿基斯上半場對白禮頓作出5次撲救。（Getty Images）

侯城今季重返英超，投資在索拿基斯身上的轉會費物有所值，這支實力平凡的「升班馬」，在索拿基斯加盟後防線全面升級，今季已3度保持清白之身——首輪主場2：0擊敗曼聯，次輪作客1：0擊敗另一「升班馬」高雲地利，第3輪0：0守和阿士東維拉。可惜之後未能延續，連續7輪均有失球，成績位列中游。

英超︱侯城門將索拿基斯對白禮頓演出神勇。（路透社）

不過今場面對白禮頓，索拿基斯完全「上身」，下半場繼續左飛右撲，全場作出8次撲救，為侯城奠下良好基礎。戰至89分鐘，白禮頓守將哥斯甸夏柏度領今場第二面黃牌被逐，久攻不下的海鷗末段10人應戰，去到補時階段連環失守。侯城前鋒麥貝尼（Oli McBurnie）在補時2分鐘和5分鐘連續入球，領軍2：0獲勝，助老虎兵團取得今季第3場聯賽勝仗，索拿基斯亦終第4度保持清白之身。

英超︱侯城前鋒麥貝尼補時2分鐘和5分鐘連續入球，領軍2：0挫白禮頓。（路透社）

白禮頓落敗後仍以22分守在第二位，換言之今輪英超三甲球隊阿仙奴、白禮頓、曼城全數失分，海鷗與榜首阿仙奴相差6分，仍以得失球差力壓第三位的曼城。