曼聯新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）領軍第一仗，便要作客紅魔宿敵利物浦。他甫上任便立即為「雙紅會」作準備，可是利物浦和晏菲路猶如普捷天奴在教練生涯的「剋星」，昔日帶領修咸頓和熱刺，作客利物浦主場錄得差勁往績，8次到訪只曾1勝，而且曼聯今季作客尚未獲得勝仗。這位經驗豐富的教頭，今晚能否率領紅魔破咒？



曼聯新帥普捷天奴。（曼聯官方IG）

曼聯新帥普捷天奴領軍第一仗 領紅魔「雙紅會」作客利物浦

曼聯今季開季戰績慘烈，英超10輪比賽後只贏得1場，以8分落入降班區，終導致國際賽周期間易帥，卡域克離任，改由普捷天奴領軍。過去10年至少三度與紅魔帥印擦身而過的普捷天奴，終以主教練身份來到奧脫福，連日均展露燦爛笑容。即使任務艱鉅，普捷天奴仍充滿自信，豪言：「給我一點時間，曼徹斯特的天空不會總是藍」，誓與同市強敵曼城媲美。

利物浦隊長雲迪積克今晚會是英超第四度連續正選50場。（路透社）

英超雙紅會︱曼聯力爭連續兩季作客晏菲路贏波

普捷天奴上任後領軍第一場比賽，面對的是曼聯另一英超宿敵利物浦。上季曼聯成功在晏菲路作客2：1擊敗利物浦，季尾回師奧脫福再以3：2獲勝，英超一季「雙殺」紅軍，今晚力爭連續兩季在利物浦主場全取3分。

沙拿已離隊，近季對曼聯頻頻取得士哥的加普，接棒成為紅魔新一任「剋星」。（路透社）

加普接棒沙拿成新一任曼聯「剋星」

伊拉奧拿今季接任利物浦主帥後，球隊初期發揮不太穩定，尤其防線兩閘問題始終未能解決。隨着前鋒伊沙克回勇，頻頻士哥，感覺球隊整體發揮亦漸入佳境。沙拿昔日常常在紅魔身上取得入球，埃及之王離隊後，誰是紅軍新一任曼聯「剋星」？前鋒加普對上3次對曼聯均有進帳，面對紅魔已累積攻入5球，是他面對任何對手收穫最多。

曼聯新帥普捷天奴領軍操練。（曼聯官方Facebook）

普捷天奴領軍對利物浦往績奇差 8度到訪晏菲路只曾1勝

對曼聯有利的數據是，紅魔包括看守主帥在內的對上9任教頭，只有一人在英超領軍首仗落敗，餘下8人共獲4勝4和。然而曼聯今季在英超作客暫時只得3和2負，尚未打開勝利之門，而且普捷天奴昔日任教修咸頓及熱刺時領軍8次到訪晏菲路，只贏過1次，而且已是2013年他帶領修咸頓首度到晏菲路時的事，餘下7次2和5負，勝率只得12.5%。即使普捷天奴出任熱刺主帥年代成績突出，利物浦卻是他在英超執教的剋星，曾8度不敵紅軍，是他面對的一眾對手中最多，而且生涯面對紅軍平均只得0.88分，亦是在所有對手中所獲最低分數。

利物浦前鋒伊沙克今季全面回勇。（路透社）

今晚兩支英格蘭球壇宿敵史上第218次對戰，普捷天奴這位紅魔新帥能否衝破個人對利物浦的不利往績，領曼聯取得今季首場作客勝仗？賽前利物浦以10戰18分排英超聯賽榜第五位，今晚只要獲得分數，便可超越般尼茅夫重返前四。新特蘭周六迫和阿士東維拉，將曼聯擠落第19，但只要能取得1分以上，即可升上第17位，暫時逃出降班區。