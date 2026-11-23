【足球】巴黎聖日耳門香港時間星期日（11月22日）凌晨雖然在客場以3：2逆轉擊敗尼斯，進一步將法甲積分榜領先優勢擴大至5分，但法國國腳迪斯亞杜伊（Désiré Doué）在比賽中遭遇前十字韌帶撕裂，為球隊帶來沉重打擊。



巴黎聖日耳門此役開局不利早早失球，但憑藉辛尼馬約魯（Senny Mayulu）和杜伊在兩分鐘內連進兩球反超比分。然而，巴黎聖日耳門的喜悅很快被杜伊的傷勢沖淡，他在一次嘗試停球時右膝突然扭曲後倒地不起，經過醫護人員的處理後，最終含淚被擔架抬離球場。

受傷的巴黎聖日耳門新星杜伊。（資料圖／Getty Images）

21歲的杜伊本賽季歐聯出場三次便攻入三球，各項賽事已收穫六個入球。他的受傷對巴黎聖日耳門無疑是重大打擊，尤其球隊另一名邊鋒基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）因右膝前十字韌帶斷裂而缺陣，預計本賽季難以回歸。

在杜伊傷退後，巴黎聖日耳門的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）後備上陣，並在第85分鐘助攻費倫托利斯（Ferran Torres）破門，將比分擴大至3：1。儘管尼斯翼衛阿里阿布迪（Ali Abdi）在補時階段為主隊追回一球，但仍無力改變戰局。

安歷基：杜伊傷勢不樂觀

巴黎聖日耳門主帥安歷基（Luis Enrique）賽後坦言：

我們需要等到明天的檢查結果，但這顯然是一次嚴重的傷病，從電視轉播畫面就能看出來。我已經和杜伊談過了，我們需要等待最終的檢查來確定具體的傷情，但可以肯定的是，傷勢非常嚴重。

巴黎聖日耳門隨後證實，杜伊右膝前十字韌帶撕裂，將在本月底前接受手術。球隊沒有透露他會缺席多久，但以傷勢的嚴重程度來看，他的賽季可能將提前報銷。

在被問及會否在明年1月的轉會窗口期間引進替代人選時，這名西班牙籍主帥透露，巴黎聖日耳門始終對各種可能性持開放態度。

我們陣中有球員可以頂上來，我們會以團隊的形式克服這一困難。這不成問題。

巴黎聖日耳門各賽事豪取12連勝

這是巴黎聖日耳門各項賽事的12連勝，其中8場來自法甲，目前球隊在踢完11輪後積26分，領先排名第二的里爾5分，進一步鞏固榜首位置。里爾本輪在主場以0：1不敵里昂，讓後者以20分升上積分榜第四位。

巴黎聖日耳門主帥安歷基。（Reuters）

在其他法甲賽事中，摩納哥在主場以1：1逼平歐塞爾，連續六場聯賽未嘗勝績。上賽季法甲亞軍朗斯則在新帥迪加爾德（Didier Digard）執教的首場比賽中，主場以1：1戰平圖盧茲。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】