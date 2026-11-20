隨着法國足球總會會長迪亞洛（Philippe Diallo）和日本足球總會前會長田島幸三正式參選，國際足協（FIFA）主席選舉將出現真正的競爭。面對兩名挑戰者，尋求連任的現任主席恩芬天奴（Gianni Infantino）呼籲所有候選人以尊重和公平競賽的精神展開競選。



恩芬天奴日前在Instagram限時動態發布聲明說：

國際足協主席選舉是對足球民主價值的慶祝，我祝願所有參選候選人一切順利。

他也表明，希望競選期間能成為積極理念的交流平台，共同推動世界足球進步，並強調整個過程應秉持榮譽、尊重及公平競賽的精神。

國際足協星期三（11月18日）公布，三人已在蘇黎世時間午夜截止期限前提交競選文件，並分別獲得至少五個成員總會的提名信。選舉將於明年3月18日在摩洛哥首都拉巴特舉行，國際足協旗下211個成員總會將投票選出新一屆主席。

2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右）在紐約新澤西球場出席世界盃決賽頒獎禮。（Reuters）

不過，迪亞洛和田島幸三目前仍須通過國際足協的資格審查。候選人最遲會在明年2月18日獲知審核結果，相關委員會將檢查參選者的資格及誠信記錄。若對結果有異議，候選人可向位於瑞士洛桑的國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。

現年56歲的恩芬天奴於2016年接替因貪腐醜聞下台的白禮達（Sepp Blatter），並在2023年獲得連任。外界原本普遍預期他將再次不戰而勝，如今卻首次面對兩名正式挑戰者。儘管如此，他仍被視為連任熱門，若要勝出，須獲得至少106個成員總會的支持。

恩芬天奴的領導方式近來備受質疑，他今年7月曾推動一項名為「前進企業」（Forward Enterprise）的商業計劃，擬向私人股權投資者出售國際足協未來收益的一部分，涉及未來世界盃商業權益，但計劃最終擱置。

美國球員巴洛根（左）。（路透社）

此外，他也因今夏世界盃期間美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅卡事件受到批評。巴洛根原本遭禁賽，後來在美國總統特朗普（Donald Trump）介入後，相關處罰被推翻。

德國國家隊主帥、前利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）也曾公開呼籲更換國際足協主席，直言：

我們原以為白禮達之後，情況不可能變得更糟，但如今看來，我們錯了。

恩芬天奴還面對歐足協（UEFA）的壓力。歐足協已一致表態支持迪亞洛參選，成為這名法國候選人的重要後盾。

迪亞洛現年63歲，自1992年起參與足球事務，曾在國際足協爭議解決機構擔任法官超過20年。他透露，希望爭取歐洲以外地區的支持，並強調國際足協需要更透明的管理方式。歐足協首位公開呼籲有人挑戰恩芬天奴的高層人物，是英格蘭足球總會主席曉域（Debbie Hewitt）。

田島幸三成首個競選國際足協主席的日本人

迪亞洛也透露，不排除與田島幸三合作，以整合挑戰陣營的力量。現年68歲的田島幸三則是首名競逐國際足協主席職位的日本人。

日本足球總會前會長田島幸三。（Reuters）

他曾於2016年至2024年擔任日本足總主席，並自2015年起出任國際足協理事委員會成員。田島幸三曾表明，希望以誠實、穩健和正直的態度推動足球發展。

隨着兩名挑戰者加入戰局，恩芬天奴明年的連任之爭不再只是例行選舉，而將成為對其領導方式及國際足協治理方向的一次考驗。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】