世界盃2030亞洲區外圍賽，將於今年12月15日在馬來西亞吉隆坡舉行分組抽籤。隨着國際足協（FIFA）公布11月最新一期世界排名，亞洲各隊起步線確定。香港足球代表隊排世界第152位、亞洲第30位，無緣直入第二圈，明年3月必須出戰第一圈主客兩回合淘汰賽。國足則憑藉11月友賽擊敗馬來西亞搶分，穩守亞洲第15位，鎖定36強賽第二檔席位。



按照亞洲區外圍賽規則，只有亞洲排名前26位的球隊可直接晉身第二圈36強賽。排名亞洲第27至46位的20支球隊，全數要由第一圈打起。第一圈賽事將於2027年3月22日至30日的國際賽期上演。亞洲排名第27至36位的球隊將透過12月15日的抽籤，與亞洲排名第37至46位的球隊兩兩配對，進行主客兩回合淘汰賽，勝出的10支球隊方可躋身36強賽。

2030年世界盃亞洲區外圍賽將於12月15日抽籤，港隊篤定要由第1圈開始出戰。（資料圖片/Getty Images）

港隊對手將是孟加拉、斯里蘭卡、老撾、蒙古、不丹、澳門、汶萊、巴基斯坦、東帝汶或關島十隊中其中之一。

國足在11月國際賽期先以2：0擊敗馬來西亞，得到3.69分，隨後賽和巴林僅微扣0.02分。最新排名顯示，國足微升1位至世界第95位、亞洲第15位，力壓身後的越南及塔吉克，成功守住第二檔資格。這意味國足在36強分組賽只會遇上一支第一檔亞洲頂級強隊，並避開約旦、阿曼及泰國等同檔勁敵。第二圈賽事將橫跨2027年9月至2028年上半年完成，每組首兩名（共18隊）晉級第三圈（18強）。

國足在11月國際友賽中以2：0擊敗馬來西亞，以2：2戰和巴林。（新華社）

世界盃2030適逢創辦100周年，將由西班牙、葡萄牙及摩洛哥聯合主辦，並在烏拉圭、阿根廷及巴拉圭舉行百年紀念揭幕戰。國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）此前曾公開探討2030年世界盃擴軍至64隊的可能性，但目前亞洲區外圍賽仍沿用48隊決賽周，亞洲獲8.5個席位的五階段賽制推進。