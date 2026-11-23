巴塞隆拿在周日（22日）凌晨的西甲中擺脫上半場的低迷狀態，在落後兩球的情況下連追三球，最終以3：2逆轉擊敗最後僅剩10人應戰的「黃色潛艇」維拉利爾。



儘管主帥菲力克（Hansi Flick）的球隊經歷糟糕開局，但體能下降的維拉利爾在下半場完全無法招架巴塞鍥而不捨且火力全開的反撲。

此役戰罷，巴塞以36分繼續領跑積分榜。在皇家馬德里於上周六（21日）擊敗切爾達後，巴塞仍保持三分的領先優勢。維拉利爾則以15分排名第10。

巴塞隆拿3：2逆轉維拉利爾。（Reuters）

開賽僅五分鐘，巴塞中場費明盧比斯（Fermin Lopez）不慎丟球，維拉利爾的迪莊保查蘭（Tajon Buchanan）僅觸球兩次便首開紀錄。

兩分鐘後，摩利路（Alberto Moleiro）將球分給在左路空檔的奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi），這名加拿大國腳以一記勢大力沉的射門為維拉利爾攻入第二球。

儘管巴塞隨後開始創造出得分機會，但球隊在場上仍失誤頻頻。在第23分鐘，耶馬（Lamine Yamal）贏得十二碼並親自操刀，卻將球射中門柱。

10分鐘入三球 巴塞下半場發起反擊

巴塞的反擊號角終於在第57分鐘由謝拉特馬田（Gerard Martín）吹響，他在一次快發戰術角球配合中頭槌破門。為馬丁送出傳中助攻的柏迪（Pedri）在場上展現出統治級的表現，賽後獲得菲力克的特別表揚。

菲力克在記者會上說：

（他）今天的比賽表現是最佳之一。他控制中場、梳理球隊進攻，以及提升比賽節奏的方式，真是太不可思議了。

之後，客串中鋒的拉芬夏（Raphinha）一路狂奔回防至右後衛位置，破壞對手的反擊；隨後他又參與到進攻組織中，最終在第61分鐘，由耶馬在維拉利爾禁區左側找到費明盧比斯破門，巴塞實現扳平。

在第67分鐘，原本看似艱巨無比的逆轉任務，在短短10分鐘內便宣告完成。

耶馬從右路送出傳中，維拉利爾後衛柏奧拿華路（Pau Navarro）在自家小禁區內不慎將球擋入球門，送出烏龍球。

菲力克說：

當我們踢出這樣的表現時，對手就會陷入疲態。我們在下半場踢出的足球令人難以置信，這種渴望逆轉和進球的心態，真是太棒了。

拿華路在傷停補時階段領到第二張黃卡被罰下，巴塞最終將勝果保持到終場。

在同日其他賽事中，馬德里體育會在客場以3：0輕取基達菲（Getafe）。馬體會目前在積分榜上排名第三，落後巴塞五分。這場勝利是馬體會主帥施蒙尼（Diego Simeone）在西甲取得的第345場勝仗，使他成為西甲歷史上獲勝場次最多的主教練。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】