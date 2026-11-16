46歲朗拿甸奴隔11年再踢職業賽　意丙上陣半場策動入球

巴西傳奇球星朗拿甸奴（Ronaldinho）自2015年9月離開巴甲富明尼斯後，相隔11年再度於職業賽事披甲。「細哨」周日（15日）代表意大利丙組聯賽B組球會Ravenna正選上陣45分鐘，策動攻勢創造入球，助球隊以2：0擊敗對手Forlì。



現年46歲的朗拿甸奴早於2018年正式宣布掛靴，今年6月應好友兼Ravenna主席Ignazio Cipriani邀請簽約加盟，並於8月正式亮相兼成為球會股東之一。球會主席表示：「他是我從小到大的偶像，他對這項運動的影響遠遠超出了足球本身。我希望他的參與能夠激勵新一代球迷愛上Ravenna，並成為與我們共同建設未來的一部分。」朗拿甸奴於開賽前數天始抵達意大利，並於周六（14日）參與一次球隊操練。

朗拿甸奴今年6月加盟Ravenna，8月成為球會投資者之一。（Reuters）

可容納5000人的Stadio Bruno Benelli門票一早售罄，球會特意加建一座可容納1800名球迷的臨時看台，命名為「R10」。

上半場36分鐘，身穿10號球衣的朗拿甸奴在中路參與策動攻勢，間接助攻隊友古利奧當拿迪（Giulio Donati）射入一球。朗拿甸奴原本計劃只踢30分鐘，但他最終踢足整個上半場始退下火線，離場時獲全場球迷起立鼓掌致敬，其前巴西國家隊及AC米蘭隊友迪達（Dida）亦親臨球場與他敘舊互動。

朗拿甸奴出場45分鐘，策動攻勢助攻隊友先開紀錄。（Reuters）

「能來到這裏參加比賽，感受更衣室氣氛，真是太棒了。足球一直是我生命中最美好的事情。」朗拿甸奴說。他曾幫助巴西隊贏得世界盃2002冠軍，在2005年獲得金球獎，隨巴塞隆拿贏得兩次西甲聯賽冠軍和一次歐洲冠軍聯賽冠軍。

朗拿甸奴未排除再度披甲可能，他賽後表示：「如果主席打電話給我，我會回來的。」