【足球】英格蘭前國腳朗尼（Wayne Rooney）驚爆，他曾在效力曼聯期間一度萌生輕生念頭，並曾向心理治療師求助，想要找出問題所在。



朗尼2004年從愛華頓轉投曼聯，後來以253個入球、559次出場的成績，成為球會歷史上的最佳射手。

朗尼18歲轉投曼聯。（Getty Images）

然而，朗尼近日卻在接受Gabby Logan主持的「Life at the Midpoint」播客節目訪問時，談及自己在球場外所經歷的掙扎。當時，他的大兒子凱朗尼（ Kai Rooney）還是個嬰兒，如今已17歲。

朗尼：連續兩天關起來喝酒

談到人生中最黑暗的時期，朗尼說：「當時我喝酒的時候，會把自己關在家裏，連續兩天只顧着喝酒。」

他透露，那段日子其實正值自己球員生涯的巔峰時期。

現年41歲的朗尼進一步解釋，他當時難以應付生活中的種種問題。在向妻子高蓮（Coleen）和母親傾訴後，他意識到自己「需要幫助，才能熬過那段日子」。

他說：「現在回頭看，我可以說當時的自己很自私，但我知道自己正經歷一些事情，而我真的很難應付。」

「我不想讓凱看到我那個樣子，所以我選擇把自己藏起來。」

後來我甚至到了萌生輕生念頭的地步。我不想和任何人待在一起，也不想在街上碰見別人，不想走進商店。

場上一切自在 場下一切吃力

「在足球場上，我總是感到自在，但除此之外的所有事情，我都應付得非常吃力。」

朗尼曾為英格蘭國家隊出場120次，攻入53球。他最近還獲頒廣播體育獎年度最佳評論員。

他效力曼聯期間協助球隊贏得五次英超冠軍、一次歐聯冠軍、一次歐霸盃冠軍、一次英格蘭足總盃冠軍，以及三次英格蘭聯賽盃冠軍。2017年，他離開曼聯，重返愛華頓。

朗尼效力曼聯期間曾五奪英超冠軍。（Reuters）

不過，這名前鋒說，在人生最艱難的時刻，他一直試圖掩飾自己的真實感受。

他說：「你不想讓別人看到自己的軟弱，所以會試圖掩飾。」

「我知道自己當時的處境，但要真正承認自己正陷入這樣的困境，並不容易。因為某種程度上，你會覺得自己這樣做，就不像個真正的男人。」

「我當時有接受心理治療，希望弄清楚自己究竟出了什麼問題。現在回想起來，那時我的球員生涯正值巔峰，剛有了一個年幼的兒子，也剛剛結婚。」

「那本該是我人生中最快樂的階段，但事實上不是如此。」

他也感謝太太給了他很多的幫助：

那時情況已經糟糕到她完全可以選擇離開，但她還是留在我身邊，幫助我度過那段日子。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】