劍擊．會長盃｜吳諾弘完季鬆一口氣　擺脫低潮重拾初心季末反彈

「終於放假呀！」是在兩日「會長盃劍擊錦標賽」聽得最多的一句，在男子花劍8強不敵隊友梁千雨的吳諾弘（Lawrence），賽後同樣道出這一句，鬆一口氣多於失望。

漫長的賽季終於完成，25歲吳諾弘過得不容易，直至季尾兩項錦標賽才「反底」，他坦言東京奧運後陷入低潮，幸得長輩的一句說話提醒，逐漸拾回打劍的初心。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員周璟軒



「會長盃劍擊錦標賽」在世界劍擊錦標賽後舉行，張家朗與蔡俊彥率先休假缺陣，吳諾弘﹑梁千雨戰畢世錦賽後如常參賽，兩名港隊隊友偏偏在8強碰頭，二人互相十分了解打法，戰情緊湊，結果吳諾弘以13：15落敗，無緣頒獎台。

吳諾弘在會長盃8強激戰梁千雨。（夏家朗攝）

今季最後一個賽事未能以獎盃作結，看來有點可惜，吳諾弘依然從容面對，笑言：「終於可以放假」，終於鬆一口氣。吳諾弘在亞錦賽打入8強，世錦賽亦晉身次圈，兩項大賽同樣取得突破，但Lawrence坦言：「老實說，近兩年的比賽都打得不太快樂。」吳諾弘今季僅在上海大獎賽躋身正賽，其餘分站同樣資格賽止步，Lawrence的低潮原來從東京奧運後說起。

吳諾弘在東京奧運團體賽後備入替，打出驚喜，港人逐漸留意Lawrence這名香港劍手，他當然不希望辜負大眾的期望，愈是焦急，愈是打不好，走進了死胡同，成績一直停滯不前，近兩季僅一站國際賽躋身正賽圈，世界排名跌至170名以外，在今屆亞錦賽排在下半版。

吳諾弘直言過兩年打得不太快樂。（夏家朗攝）

直至今季末的亞錦賽，吳諾弘終於反彈，勇挫日本的飯村一輝，首次躋身亞錦賽8強，緊接在世錦賽同樣取得突破晉身次圈，「你問我當日（亞錦）是否發揮很好？我可以說不是特別狀態好！」吳諾弘表示，當他早前參加其他活動時，一名長輩的說話讓他走出多年的迷惘，「你首先要享受一件事，你才可以做得好，我將這個想法應用在劍擊上，其實當初我學劍時，不是想贏得什麼獎項，就只是為了開心，所以我需要回歸初執劍時的心態。」

吳諾弘。（夏家朗攝）

自從以劍擊運動員身份走進香港人的眼簾後，吳諾弘坦言增添不少自身壓力，「我覺得自己的焦點錯了，為了不想打得差﹑不想被人鬧﹑不想大家失望，我漸漸為了別人打劍，而非自己，當我有這個想法已經是錯了，我需要重新專注在自己身上。」

無論在亞錦賽﹑世錦賽，吳諾弘擺正心態，盡全力在場上發揮，只要全力以赴，做到自己部署的已經足夠，結果都是無法控制，所以接連迎來好成績，世界排名升上第37位，Lawrence坦言：「對我來說已經是很高（排名）。」希望把握機會衝擊更高的排名，而能否代表港隊在主場出擊，至今也是未知之數，Lawrence說得淡然，「若然有機會就會全力以赴，如沒有都無辦法」。

吳諾弘專注在自己身上。（夏家朗攝）

女子花劍的關渝澄在決賽力戰不敵隊友吳佳蔚，屈居亞軍，賽後不禁落淚，這名25歲的港將直言這是悔恨之淚，「我不是不開心，而是氣憤自己的體能不夠好，未能堅持至末段。」關渝澄在4強對鄭曉為時，雙腿已經抽筋，每取一分也要高呼為自己打氣，而她生涯未曾贏過本地公開賽，她亦後悔為何未能好好把握機會。

關渝澄比賽後段體能接近透支。（夏家朗攝）

會長盃劍擊錦標賽次日成績



男子花劍

冠軍：林浩朗；亞軍：梁千雨；季軍：鄭鐵男、陸浚諾

女子花劍

冠軍：吳佳蔚；亞軍：關渝澄；季軍：鄭曉為、莊韻諺

男子佩劍

冠軍：何柏霖；亞軍：羅浩天；季軍：何思朗、梁天晴

女子佩劍

冠軍：劉綺程；亞軍：曾悅澄；季軍：薛雅齊、朱詠翹

