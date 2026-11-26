安東尼哥頓（Anthony Gordon）梅開二度，幫助巴塞隆拿在歐聯作客以4：1輕鬆戰勝沙巴FC（Sabah FK），提升他們以聯賽階段前八名身份晉級的希望。



在香港時間周四（26日）凌晨於阿塞拜疆巴庫奧林匹克球場進行的比賽中，卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）和加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）也為這支西甲衛冕冠軍取得入球。

歐聯賽事，巴塞客場擊敗沙巴FC。（Reuters）

儘管巴塞在此次長途東征中缺少了少年球星耶馬（Lamine Yamal），但他們在經歷開局階段的慢熱後迅速找回節奏，順利全取三分，並收穫本賽季歐聯五場比賽中的第四場勝利。

即便在耶馬缺陣的情況下，巴塞主帥菲力克（Hansi Flick）依然選擇將拉芬夏（Raphinha）輪休，並在讓今夏自阿仙奴轉會而來後罕任正選的加比爾捷西斯掛帥。

加比爾捷西斯賽後受訪時說：

踢歐聯比賽總是很困難，每個人都在談論巴塞和我們的球隊，但如果沙巴FC能夠站在歐聯賽場上，就說明他們擁有優秀的球員，所以比賽一點也不輕鬆。

「而且當你大幅輪換，給像我這樣平時不怎麼踢比賽的球員上場時間……這對每個人來說都很不容易，但我們盡了最大努力贏下比賽。」

第31分鐘，在沙巴FC門將普卡蒂洛夫（Stas Pokatilov）將艾迪耶美的傳中球撲到安東尼哥頓腳下後，安東尼哥頓順勢破門打破僵局。

這名英格蘭國腳上賽季代表紐卡素作客沙巴FC時，曾在造訪巴庫的比賽中單場攻入四球，而本場他同樣是巴塞陣中表現最搶眼的球員。

巴塞球員安東尼哥頓入球後興奮慶祝。（Reuters）

半場結束前，安東尼哥頓原本還有一記破門，但因加比爾捷西斯在進攻策動過程中越位在先而被判無效。下半場開始僅六分鐘，在加比爾捷西斯的射門被撲出並反彈落到安東尼哥頓腳下後，這名邊鋒再度破門得分。

這是巴塞在短短10分鐘內攻入的三個入球中的第一個，隨後艾迪耶美第55分鐘接獲巴迪（Alejandro Balde）的傳中射門，擴大領先優勢。

在普卡蒂洛夫撲出祖利斯古迪（Jules Koundé）的頭槌攻門後，加比爾捷西斯第60分鐘在門線上將球撞入球網，攻入巴塞當晚的第四個入球。

沙巴FC憑藉米克爾斯（Joy-Lance Mickels）第63分鐘扳回一球，但已無法阻止敗局。

菲力克賽後說：

我們掌控了比賽節奏，尤其是下半場。攻入這些入球，比賽強度也保持得很好。

「在這裏拿到三分至關重要。這類客場比賽從來都不會輕鬆。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】