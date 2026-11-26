曼聯作客士砵亭的歐聯賽事，連球場的草皮都幫隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）一把，以為普捷天奴上任首勝不遠矣，原來勝利女神還不是站在「紅魔鬼」的一邊，兩個失球皆與門將拉文斯（Senne Lammens）有關。

這名比利時門將上半場曾撲走12碼，可惜英雄只當了76秒，因一次出迎撞跌對手輸12碼，末段接高空波時更有致命甩手，結果曼聯與士砵亭打成2：2，普帥的曼聯首勝還要等，這名新上任的曼聯主帥未有責怪麾下，力撐拉文斯。



曼聯近期的賽事「娛樂性」十足，今場的主角相信離不開門將拉文斯。利辛度馬天尼斯上半場失12碼，士砵亭的蘇亞雷斯（Luis Suarez）射出低質一球，拉文斯輕鬆捉路接實。關於這名比利時門將的威風史至此而已，從英雄變罪人只須76秒，士砵亭一次長傳，阿拿奧祖左路接應，拉文斯出迎稍慢，阿拿奧祖快腳一推，出迎變犯規，球證直指12碼點。

拉文斯上半場先撲12碼。（路透社）

76秒後再失12碼。（路透社）

拉文斯再度站在白界線前，同樣接受蘇亞雷斯的挑戰，今次未有再失機，拉文斯遭射破十指關。曼聯下半場隨即由倒戈的隊長般奴費南迪斯梅開二度，拉文斯末段再度出事，士砵亭右路傳中省中曼聯球員，皮球從高而落，蘇亞雷斯稍為阻擋拉文斯，兩人有輕微身體接觸，拉文斯接波時甩手，蘇亞雷斯漁人得利，倒掛建功。

曼聯後段曾食詐糊，最後兩軍打成2：2平手，普捷天奴上任的首場勝仗還要等一等。

拉文斯下半場一次致命甩手。（Getty Images）

門將永遠是最孤獨的位置，一人面對犯錯，隊長般奴賽後指失誤是球賽一部分，同樣是球隊的責任。主帥普捷天奴亦未有難責拉文斯，失誤時有發生，更多責任應在教練一方，因未有好好保護及協防令拉文斯出錯，強調不要將責任放在球員身上，「作為門將，在如此困難的狀況下往往不易應付，他需要隊友的幫助。」