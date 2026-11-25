曼聯今季在英超愈踢愈頹落入降班區，卡域克終被辭退，接手的新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）領軍首仗便在「雙紅會」作客0：4大敗予利物浦。曼聯11輪聯賽後以8分排第19位，難道紅魔鬼今次真是要降班了？根據Opta的超級電腦運算，預測曼聯終可驚險地「大步檻過」。



英超︱曼聯作客0：4大敗予利物浦，在聯賽榜20隊中排第19位。（路透社）

作為英超年代最成功的球會，曼聯對上一次降班已經要數到52年前的1973/74球季，當年仍屬英格蘭甲組足球聯賽年代，該季紅魔鬼只得32分，在22支球隊中位列第21。曼聯隨即在1974/75球季升班，重返甲組，並一直保留在英格蘭頂級聯賽至今。曼聯在阿莫林領軍年代，已曾在2024/25球季幾乎陷入降班危機，終得第15位，寫下英超年代最低排名。

英超︱普捷天奴帶領曼聯首仗便要無奈地撥頭髮。（路透社）

曼聯愈戰愈頹跌至降班區 紅魔今季真的降班了？

上季名宿卡域克中途接手，領曼聯後上取得第三名，不料今季他「坐正」主帥一職，紅魔鬼卻愈戰愈頹，頭10輪只得1勝，終被辭退並由普捷天奴接任。普帥領軍首仗便在「雙紅會」0：4慘敗，不禁令人懷疑，難道曼聯今季真的會降班？

Opta超級電腦預測曼聯驚險護級。（Opta）

Opta超級電腦估算曼聯驚險護級成功

不過根據Opta超級電腦的預測，目前仍估計曼聯跟2024/25球季一樣，最終可獲得42分，以兩分之微力壓第18及19位的新特蘭及葉士域治，並以1分高過高雲地利，以第16位成功護級，而水晶宮則會以35分「包尾」。

曼聯整體士無鬥志，防守漏洞處處，到底有什麼因素支持他們護級成功？曼聯舊將艾舒利楊格（Ashley Young）認為，曼聯的整體質素和球員個人能力，仍足以令他們護級成功。目前球季只過了約三分一，曼聯尚有27輪比賽搶分，而且相比起一眾護級份子，曼聯的財力還是高出一截，1月轉會窗大可增兵改善戰力。Opta估計，曼聯仍有27.48%機會降班，可是前紅魔隊長堅尼、加利尼維利等均相信舊東家可順利「逃過一劫」。

Opta超級電腦預測阿仙奴今季贏到開巷。（Opta）

相對護級戰的緊湊，爭標組方面的估計則相對平淡。Opta預測榜首的阿仙奴有高達76.42%機率可以順利衛冕，連續兩季封王，而且今季估計可獲81分，足足較次席的曼城高出13分。

Opta超級電腦預測阿仙奴今季贏到開巷。（路透社）

曼城近期陷入低潮，聯賽3連敗之後，亦只得賽和富咸，暫列第3位，加上受到115條財務違規罪名成立陰霾籠罩，未知判決如何，整體感覺正在下滑，惟Opta對藍月亮仍有信心，估計他們可以68分獲第二名，封王的機率則不足10%。

白禮頓少帥靴斯拿。（路透社）

Opta有關今季英超前列較意外的預測，相信是目前排在第二位的白禮頓。Opta預測海鷗今季有5.9%機會贏得英超冠軍，較利物浦的4.95%還要高出一點點，分數上兩隊都是65分，Opta估計白禮頓以65.78分獲第三名，力壓65.38分的利物浦。

利物浦主帥伊拉奧拿。（路透社）

當然實際上的英超積分榜不會出現點數，但亦由此可見Opta超級電腦有信心白禮頓季初的好表現能持續到季尾，並首度晉身英超三甲。「少帥」靴斯拿今季帶領白禮頓這支小球會踢出風格，且看能否真的守到最後。