曼聯周日在英超雙紅會作客利物浦0：4慘敗，新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）地標戰即遇上球證執法爭議。英格蘭足總周二（24日）宣布，接納曼聯就中堅約羅（Leny Yoro）的紅牌提出「錯誤驅逐」上訴，即時撤銷停賽令。

不過平反結果換不回失去的聯賽積分，普捷天奴對此耿耿於懷，在歐聯賽前記者會上連環發炮，直指視像助理裁判（VAR）形同虛設，並質問賽會：「而現在，那3分去了哪裏？」



曼聯作客晏菲路一戰開賽僅8分鐘，利物浦前鋒伊沙克（Alexander Isak）與約羅碰撞後倒地，主球證隨即以「破壞明顯入球機會」為由直接向約羅出示紅牌。少打一人的「紅魔鬼」隨即崩盤，最終淨吞四蛋。

英格蘭足總推翻約羅侵犯伊沙克紅牌決定。（Getty Images）

曼聯賽後強烈不滿並迅速提出上訴，理據是伊沙克當時將球推得太離腳，曼聯門將拉文斯（Senne Lammens）極有機會搶先沒收皮球，根本不構成「明顯入球機會」。英格蘭足總獨立監管委員會審視後裁定曼聯上訴得直，撤銷約羅的停賽處分，並表示將在適當時候公布書面理由，意味這名法國球員可在下輪英超主場迎戰賓福特時候命。

諷刺的是， 英格蘭職業球證有限公司（PGMOL）球證主管韋比（Howard Webb）在裁決公布前夕，公開為現場執法團隊護航，堅稱「伊沙克正高速追向皮球，判決並非明顯錯誤」，結果事隔不足一日遭獨立委員會「打臉」。

曼聯歐聯作客士砵亭前夕，普捷天奴仍難掩怒火，再次公開怒轟球證，「我很失望，這種事根本不應發生。我們接受球證會犯錯，但我們有VAR，他們當時到底在做什麼？做什麼呢？」普捷天奴強調，「現在難道我們可以重賽嗎？我們可以重新在11人對11人的公平條件下踢球嗎？不可能。我們擁有一架頂級跑車，但需要有足夠水平的人去駕駛。我們接受使用科技幫助球證執法，但他們在做什麼呢？」他直斥誤判對球隊造成的連鎖傷害無法彌補：「而現在，那3分去了哪裏？」

曼聯備戰對陣士砵亭的歐聯賽事。（路透社）

這已經是曼聯在今季11輪英超中第2次遭遇重大誤判，9月曼市打吡中，球證團隊忽略處於越位位置的安素費南迪斯（Enzo Fernández）以及其對曼聯防線造成的干擾，判定夏蘭特（Erling Haaland）入球有效，曼聯最終以0：1告負，賽後PGMOL翻案向曼聯承認錯判並道歉。