【足球】國際體育仲裁法庭（CAS）星期二（11月24日）作出裁決，塞內加爾上訴成功，恢復其2025年非洲國家盃冠軍的頭銜。



在1月於拉巴特舉行的非洲盃決賽中，球證在常規時間臨近結束時判給摩洛哥一個十二碼，塞內加爾球員隨後離場抗議。球賽在延誤14分鐘後恢復，摩洛哥隨後射失十二碼，塞內加爾則在加時賽中攻入制勝一球，鎖定勝局。

塞內加爾上訴成功，恢復其2025年非洲國家盃冠軍的頭銜。（Reuters）

然而，非洲足協上訴委員會兩個月後裁定，塞內加爾球員離場的行為等同於棄權，因此推翻了比賽結果，改判為摩洛哥以3：0獲勝，並剝奪塞內加爾的冠軍頭銜。塞內加爾足總隨即向國際體育仲裁法庭提起上訴，並在此後數月拒絕歸還獎盃。

塞內加爾的上訴於3月25日提交，並於10月8日進行審理。在聽取塞內加爾、摩洛哥和非洲足協各方的陳述後，國際體育仲裁法庭最終決定在星期二作出裁決。

就在裁決前夕，摩洛哥方面指出，國際體育仲裁法庭指派審理非洲盃決賽一案的三名仲裁員之一，與塞內加爾足總主席法爾（Abdoulaye Fall） 之間曾有過一次通話，讓這場已持續十個月的風波再起波瀾。

不過，國際體育仲裁法庭秘書長里布（Reeb）透露，由法國體育法專家傑拉德施蒙（Gerald Simon）擔任主席，意大利國際法教授路易吉富馬加利（Luigi Fumagalli）和漢堡律師兼蘇黎世大學法學教授烏爾里希哈斯（Ulrich Haas）共同組成的仲裁小組認定：

球證在法律適用上並未出現任何錯誤。

這也意味着塞內加爾由此重新獲得隊史第二座非洲盃冠軍，繼2021年奪冠之後再度登頂；而摩洛哥則失去了非洲足協授予的短暫的第二座非洲盃冠軍（繼1976年之後）。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】