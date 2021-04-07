東京奧運｜大阪爆疫情聖火傳遞改道　東京都知事一句話惹歧視指控

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-07 18:37

日本疫情反彈，大阪府連續一周的單日確診個案超越東京，大阪府知事吉村洋文今日（7日）要求民眾避免不必要外出，並會取消大阪府內，所有在公共道路上進行的東京奧運聖火傳遞。

日本大阪府單日確診數創新高，首次突破800宗，由於英國變種病毒株來勢洶洶，專家警告，大阪府與兵庫縣新增病例「恐怕會倍增」。大阪府知事吉村洋文今日在記者會上宣布，將取消府內所有途經公共道路的聖火傳遞，並要求民眾避免不必要外出。

日本大阪府今日首次突破800宗確診紀錄，單日確診病例連日超越東京都，成為全國最多確診病例的地方，大阪府宣布取消下周的道路聖火傳遞。（GettyImages）

按照計劃，聖火將於下周二至三（13至14日）途經大阪府，報道指其中一個替代方案是改在萬博紀念公園閉門進行，細節仍有待與奧組委商討。

大阪府知事吉村洋文今日宣布發出醫療非常事態宣言，他在電視節目上又被問到如何看小池百合子稱變種病毒為「大阪株」。（網上圖片）

小池百合子失言 指病毒是「大阪株」惹怒關西人

大阪府疫情升溫，東京都知事小池百合子曾於上周針對疫情的記者會上，被問到東京與大阪的變種病毒（病毒株）有何不同時說：「『大阪株』的感染力比較強。」此話惹來歧視大阪之嫌，不少人在社交媒體表達不滿，指她用詞不當並歧視大阪，開罪了關西人。

東京和大阪相互比較和抗衡，小池百合子失言掀起關西人怒火。（GettyImages）

東京和大阪是日本兩大城市，不僅地理位置上有東、西之別，兩地關係甚是抗衡或敵對，有種水火不容的分歧感，也經常被比較。

作為大阪府知事的吉村洋文被問到如何看小池百合子的發言時，日媒以「沒有霸氣」來形容他的回應，「我也不理解為何她要加上『大阪』的名字（大阪株），我想她不是有心的。」

據悉其中一個替代道路方案是改在萬博紀念公園閉門進行，細節仍有待與奧組委商討。（Getty Images）

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