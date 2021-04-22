德甲│史浩克降班憤怒球迷古惑仔式追打球員　球會竟稱：短暫交流

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-22 13:20

德甲老牌球隊史浩克04今季長期低迷，球隊雖然三度易帥，也簽入哥拉辛拿斯、亨特拉爾及梅斯達菲救亡，但周二（20日）作客以1球不敵比勒費爾德後，聯賽錄得2勝7和21負，提早4輪已宣告護級失敗，是球隊自1988年後、33年來首度降至德乙。 球員賽後返回基地時，更被球迷襲擊，有球員更指自己受死亡威脅。

3年前仍是德甲亞軍、翌年再出戰歐聯分組賽，誰料球隊成績一下子急轉直下，今季更以降班收場，一班死忠自然怒火難消。

據德國媒體報導，約600名球迷昨日早上於球隊基地附近聚集，在史浩克隊巴抵達時一擁而上；當地警方稱：「當職球員踏出隊巴，球迷就抗議了，他們用言語人身攻擊、甚至向球員掟雞蛋。」

史浩克護級失敗，33年來首度降班。（Getty Images）

球員被追打兼掟雞蛋

至於ESPN記者就透露，有個別球員更被球迷追足幾條街。社交網站亦流傳一條短片，可見隊巴外充滿球迷燃點的紅色煙火，鏡頭一轉，更見到有人在街上拔足狂奔，後邊大約被數十人緊貼追趕。拍攝者聲稱街上的人高呼：「烏夫（Uth，史浩克前鋒），你這個混蛋！」

史浩克降班球員被追打逐格睇：（按圖放大）

媒體引球員稱受生命威脅

ESPN其後引述一個不願公開姓名的史浩克球員稱，當時球迷喝罵內容相當激進，「他們說球員應該為自己感到羞恥，又叫那些下季會離隊的球員，從現在起就他X的滾開，否則生命或會受到威脅。」

他形容自己對被球迷襲擊感到恐懼，也十分驚訝，「有球員被拳打腳踢，我不知道下場比賽怎樣踢了，也不明白球會為何會讓這件事發生。」

“Uth, you son of a bitch!”



Schalke players were confronted and chased by some of their Ultras last night when they arrived back in Gelsenkirchen. Came after their first relegation since 1988 was confirmed last night.



This video has been doing the rounds on What’s App. pic.twitter.com/1CiFFWFfCF — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) April 21, 2021

據了解，部分球員需先到附近酒店暫避，史浩克隨後發表聲明，竟形容事件是「球員跟一少部分球迷的簡短交流」。

球會指明白球迷對降班感到不滿，但絕不會接受任何暴力發生，「有些人踐踏了我們的底線，我們強烈譴責這種行為，會徹查事件，也會為職球員送上支援。」

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