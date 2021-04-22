德甲│史浩克降班憤怒球迷古惑仔式追打球員　球會竟稱：短暫交流

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德甲老牌球隊史浩克04今季長期低迷，球隊雖然三度易帥，也簽入哥拉辛拿斯、亨特拉爾及梅斯達菲救亡，但周二（20日）作客以1球不敵比勒費爾德後，聯賽錄得2勝7和21負，提早4輪已宣告護級失敗，是球隊自1988年後、33年來首度降至德乙。

球員賽後返回基地時，更被球迷襲擊，有球員更指自己受死亡威脅。

3年前仍是德甲亞軍、翌年再出戰歐聯分組賽，誰料球隊成績一下子急轉直下，今季更以降班收場，一班死忠自然怒火難消。

據德國媒體報導，約600名球迷昨日早上於球隊基地附近聚集，在史浩克隊巴抵達時一擁而上；當地警方稱：「當職球員踏出隊巴，球迷就抗議了，他們用言語人身攻擊、甚至向球員掟雞蛋。」

史浩克護級失敗，33年來首度降班。（Getty Images）

球員被追打兼掟雞蛋

至於ESPN記者就透露，有個別球員更被球迷追足幾條街。社交網站亦流傳一條短片，可見隊巴外充滿球迷燃點的紅色煙火，鏡頭一轉，更見到有人在街上拔足狂奔，後邊大約被數十人緊貼追趕。拍攝者聲稱街上的人高呼：「烏夫（Uth，史浩克前鋒），你這個混蛋！」

史浩克降班球員被追打逐格睇：（按圖放大）

媒體引球員稱受生命威脅

ESPN其後引述一個不願公開姓名的史浩克球員稱，當時球迷喝罵內容相當激進，「他們說球員應該為自己感到羞恥，又叫那些下季會離隊的球員，從現在起就他X的滾開，否則生命或會受到威脅。」

他形容自己對被球迷襲擊感到恐懼，也十分驚訝，「有球員被拳打腳踢，我不知道下場比賽怎樣踢了，也不明白球會為何會讓這件事發生。」

據了解，部分球員需先到附近酒店暫避，史浩克隨後發表聲明，竟形容事件是「球員跟一少部分球迷的簡短交流」。

球會指明白球迷對降班感到不滿，但絕不會接受任何暴力發生，「有些人踐踏了我們的底線，我們強烈譴責這種行為，會徹查事件，也會為職球員送上支援。」

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