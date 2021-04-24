粉嶺行山路線｜兩小時行完流水響郊遊徑　走過小橋流水景致

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-04-24 08:27

流水響郊遊徑位於新界東北面八仙嶺郊野公園的西端，是一道環迴的山徑，起點與終點都在流水響水塘附近的郊野公園護理員站崗。 長度：4.4公里 時間：2小時

流水響水塘是熱門的郊遊地點，附近有涼亭、露營場地、燒烤場（編按：疫情下營地及燒烤場暫停開放）和洗手間，假日亦有不少郊遊人士。

位於流水響水塘的龍山橋。（顏銘輝攝）

猶幸流水響水塘仍未受到污染，仍然美麗如昔。水塘附近的小橋流水，正是流水響最著名的景點。陽光穿過林蔭，在淙淙的流水中映點點光輝，令人有感遠離塵囂。

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向東南方向走，緩緩走上石坳山的路，途中都是山林景貌。及至九龍坑山的山腳，便有一避雨亭供休息。接着一直步行到桔仔山坳，可以看見九龍坑一帶荒廢了的村落，也可遠眺南面的九龍坑山和西面的龍山，沿徑北走便可以返回流水響水塘。

▼沿流水響郊遊徑行，留意一個路口，中途可以改往鶴藪水塘落山▼

+ 8 + 8 + 8

導賞點

1. 九龍坑山

於九龍坑山山腳的避雨亭，可逆走衛奕信徑第九段，上攀至440米高的九龍坑山。自山頂，可飽覽整個粉嶺區及大埔區的景色，這裏是繼八仙嶺山脈後，另一個較高的山脊地帶。

在雨水較少的季節，流水響水塘乾涸，部分變成草地。（顏銘輝攝）

【旱季下的流水響水塘（按圖放大）】

2. 流水響水塘

流水響郊遊徑出入口均位於流水響水塘。流水響水塘是一個小型儲水庫，在第二次世界大戰後建成，主要為附近的農地灌溉。香港經濟轉型，農業式微，因此水塘已改為觀賞的用途。整個水塘被綠樹成蔭的河谷包圍，如松樹和白千層等，如詩如畫。水塘附近亦提供了燒烤場地，遊人可以邊燒烤，邊欣賞自然美境。

【1月初周末遊人到流水響行山盛況】

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設施：涼亭、露營場地、燒烤場、洗手間。

流水響郊遊徑的路線圖及高度圖。（漁護署網站截圖）

交通資料 起點：於港鐵粉嶺站乘搭專線小巴52B號，在流水響道和鶴藪道的交匯處下車，沿鶴藪道走約20分鐘便可抵達護理員站崗出發。 終點：同上。

【由小巴落車行到流水響水塘路況（按圖放大）】

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：流水響郊遊徑】

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