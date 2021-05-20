足球│武磊回國發表愛的宣言　西乙未捧盃留遺憾　網民一句話寸爆

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-20 14:15

效力西乙愛斯賓奴的中國前鋒武磊，暫別579天的外流生涯，回鄉加入中國隊為世界盃亞洲區外圍賽集訓。這位射手隨即在網上發表「愛的宣言」，大讚中國的防疫體系，卻被內地網民揶揄。

早前有傳中國前鋒武磊會結束外流之旅返國效力，惟「武球王」已澄清會「堅持下去」。不過，由於中國隊將於5月30日起在主場出戰餘下4場世界盃亞洲區外圍賽分組賽，並在蘇州展開集訓，獲徵召的武磊結果被逼提早「回家」，是他外流西班牙579天後首度重返家鄉。

武磊抵達中國足球隊下榻酒店跟隊友會合。（IC Photo）

遺憾未跟隊友捧盃 武磊被球迷寸爆

武磊所屬球會愛斯賓奴本月初提前4輪鎖定重返西甲，他在微博上透露自己在過去周日（16日）的訓練後跟隊友正式告別，而球隊也用「特別方式」向他送上祝福——齊齊把他拋向空中。

這位射手更指：「我很遺憾不能和他們一起捧盃了，再贏下一場我們就是西乙冠軍！」但就意外惹來內地網民質疑「跟你有什麼關係？」有人認為他是「躺着也冠軍」，相當刻薄地聲稱：「幸虧你不在，不然遺憾的會是西乙獎盃；沒有球王，上場就奪冠了；一個賽季都是打後備也好意思說捧盃。」

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武磊大讚中國防疫體系

據內地傳媒報導，武磊經過12小時長途航班，前日（18日）飛抵上海，通過檢測及隔離後，被「封閉氣泡式」轉往蘇州，再入住中國男足下榻酒店，會合隊友。武磊在個人微博上載照片，可見他在旅程間相當疲憊，一度抱着女兒入睡，並留言寫上：「為國，為家」。

他又透露自己從入境後，便「感受到中國防疫體系的嚴謹及有序，也體會到國家對防控態度的堅決和一絲不苟」，他相信「全世界只有我們國家能做到！」並向前線工作人員致敬，「這是一線工作人員的堅守和付出。相比（我）在回國路上遇到的一些困難，他們才是最辛苦，最值得尊敬的！」

武磊於西班牙返國，跟家人同行，他在微博寫上「為國，為家」。（武磊微博）

網民：回家第一件事擦鞋

武磊在疫情初期就曾在西班牙確診新冠肺炎，有網民對於他回國後能立即加入中國隊集訓大感不滿，「講一下你做了核酸和抗體雙檢測了嗎？為什麼不隔離？以及你的家屬隔離了嗎？是否享受了普通人無法享受的特權？」

雖然有人為此解釋，指武磊在西班牙時已於「隔離泡泡」中比賽，抵埗後經檢查後也一直在「防疫閉環」內，已實行嚴格隔離；但球迷繼續狙擊，「回家第一件事，擦皮鞋」、「看看我們18個月內在家建立了世界第一的防疫體系……再看看你西甲到西乙主力到板凳」。

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