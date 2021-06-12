大圍行山路線｜港鐵站出發探針山仁興礦場遺址　暢遊下城門水塘

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-06-12 10:29

受高空反氣旋影響，廣東沿岸持續酷熱，局部地區有驟雨，本周活動輕鬆點，到下城門探仁興礦洞，大圍站集合。 （行山日期：2021年5月26日）

早上與友在大圍食早餐，9時半在大圍港鐵站準時出發，4人一組沿車路步至香粉寮，經廢村路上到下城門水塘大壩。右邊車路上行，至涼亭轉入林路，探索仁興礦場遺址。礦場雖已荒廢，但還有不少設施及礦洞遺下。

探過遺址，沿林路走出麥理浩徑第7段，岔口可上針山或落城門水塘主壩。因為天氣太熱，隊友都不想再走上坡路，沿麥徑下山，過城門水塘大壩，到衛奕信徑第6段大休。

按圖看清路線及沿途風景，經香粉寮上行，探礦場遺址，再落城門水塘主壩▼

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休後，行「鐵索迷城」橫山路，經下城門水塘返回香粉寮，再步至大圍港鐵站搭車離開，今日在下城門水塘繞了一圈，輕輕鬆鬆走4個多小時。

按圖看清路線及沿途風景，經「鐵索迷城」回下城門水塘，再步至大圍港鐵站▼

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夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

（部份相片取自隊友）

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