荃灣行山路線｜川龍起步尋蓮花山廢校　行元荃古道經清快塘落深井

撰文：CATT’S BLOG
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受偏南氣流影響，華南沿岸天氣持續炎熱，局部地區間有驟雨，小組活動安排平緩的路，川龍上白石橋，既有林蔭，大熱天都不會太辛苦。
（行山日期：2021年5月12日）
早上天晴，與友在荃灣早餐，再搭80號小巴到川龍村。待隊友齊集，四人一組走過小巴站對面的馬塘起步，沿村路過小橋上行。見路牌轉入林，經牛寮過白石橋，穿林路接蓮花山林道，車道盡頭到達蓮花山廢校，拍照後離開廢校步至元荃古道涼亭大休。
按圖看清路線及沿途風景，由馬塘起步入林，途經蓮花山廢校步至元荃古道涼亭大休▼
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休後，續走元荃古道，經清快塘下深井，今日走了13公里，5小時完成。
按圖看清路線及沿途風景，休後續走元荃古道經清快塘下深井▼
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（部份相片取自隊友）
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