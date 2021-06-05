荃灣行山路線｜川龍起步尋蓮花山廢校　行元荃古道經清快塘落深井

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-06-05 09:04

受偏南氣流影響，華南沿岸天氣持續炎熱，局部地區間有驟雨，小組活動安排平緩的路，川龍上白石橋，既有林蔭，大熱天都不會太辛苦。 （行山日期：2021年5月12日）

早上天晴，與友在荃灣早餐，再搭80號小巴到川龍村。待隊友齊集，四人一組走過小巴站對面的馬塘起步，沿村路過小橋上行。見路牌轉入林，經牛寮過白石橋，穿林路接蓮花山林道，車道盡頭到達蓮花山廢校，拍照後離開廢校步至元荃古道涼亭大休。

按圖看清路線及沿途風景，由馬塘起步入林，途經蓮花山廢校步至元荃古道涼亭大休▼

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休後，續走元荃古道，經清快塘下深井，今日走了13公里，5小時完成。

按圖看清路線及沿途風景，休後續走元荃古道經清快塘下深井▼

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

（部份相片取自隊友）

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