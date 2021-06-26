屯門行山路線｜行屯門徑上觀音山賞美景　沿虎地郊遊徑落藍地水塘

撰文： 小牛牛 最後更新日期： 2021-06-26 08:10

由景峰起步，進入屯門徑，首段全是石級，經過若夢園，再左轉入山徑，看見一個古典的涼亭，再接另一段石級，旁邊有一棵樹與金屬欄杆融為一體，十分獨特。 （行山日期：2021年5月18日）全程：約9公里，需時：約4小時

到達另一個涼亭右轉進入屯門徑觀音山段，風景開揚，可遠眺整個屯門區和青山風貌。再走一小段，很快便到達觀音山頂，有一個小型觀音廟，內裏有數座觀音像，給善信供奉。繼續沿山徑走，可以觀賞九逕山山脈氣勢磅礡。沿山徑走，風景開揚，路况良好，輕鬆易行，更可遠眺公庵山一帶風景。往前方有一座小型觀景台，涼風吹送，是小休的好地方，更可在這裏欣賞美麗風景。

虎地郊遊徑風景怡人

小休過後轉向虎地郊遊徑，開始緩緩下山，經過一段路兩旁種滿翠綠的松樹，傳來陣陣幽香，加上優美的風景，令人心曠神怡。不經不覺很快便到達藍地水塘，經過長長的堤壩，對面是山徑入囗。先攀上小斜坡，在山腰發現一道標高柱，山徑變得崎嶇，大部分是碎沙碎石，靠左手邊有一個小石坡，風景開掦，從這裏可俯瞰整個藍地水塘。

▼按圖看清沿途風光👇👇👇

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之後路況欠佳折回藍地水塘落山

拍照後，在小叢林發現有鐵絲網圍繞着，並有告示牌標示不可進入石礦場範圍，免生危險。我們就沿鐡絲網邊走，經過一道去水渠再直上，突然有一輛越野電單車從山上正駛下來，之後才發現地上有十分多車胎痕跡！

繼續沿山徑走，發現沙塵滾滾。經過一道鐵絲網看見這裏原來就是藍地石礦場，場內有多輛混凝土車運作中，空氣漸變得混濁，此地不宜久留。繼續沿山徑上，發現有一個大型黑色標示，雖然不知道是代表什麼，不過知道不是好東西，唯有繼續沿山徑上。本來打算經過小山峽直落洪水坑水塘，誰知路況愈走愈差，山徑泥土鬆散十分跣腳，所以決定沿山徑返回藍地水塘。之後經過福亨村，再到達兆康站，完成今次旅程。

▼按圖看清沿途風光👇👇👇

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注意事項： 1. 要做好防曬準備。 2. 沒有補給要帶備足夠糧水。 3. 山徑乾涸，浮沙碎石多，比較跣腳，建議帶行山杖。 4. 切勿在郊野吸煙，容易引起山火，後果嚴重。 5. 愛護郊野清潔，自己垃圾自己帶走。

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】