屯門行山路線｜九逕山西脊上山賞奇石　Iron Man石正面側面都激似

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-03-06 08:30

辛丑牛年初四日，又要出外走走，參與六野小組活動到九逕山閒遊賞石，屯門華發街遊樂場集合。 （行山日期：2021年2月15日）

早上吹東風，早晚天氣有涼意，午後較為暖和，搭車到荃灣吃過早餐，再搭61M到屯門青善遊樂場，下車後步至華發街遊樂場。整理過行裝，二人一組沿石級路步至麥徑第10段，由M197標距柱附近上山，沿途賞石，下午1時多在山坳上大休。

按圖看清路線及沿途風景，沿石級路步至麥徑10段，再沿西脊登山▼

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休後，再上山尋找黃金石及天后之床，找得石景後下山順找Iron Man石及大鳥石。拍照後沿山脊下山，出口是M198標距柱，牌旁有路下山，出口是屯門顯發里、置樂花園。沿石階下行很快就到達出口，左方前行不遠已見有巴士站，可搭車到荃灣轉車回大埔。

按圖看清路線及沿途風景，下山順找Iron Man石及大鳥石，接回麥徑▼

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香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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行山前，請做足資料搜集。與其問人路線難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

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行山前先了解行山禮儀：

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教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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建議放入背囊的行山裝備：

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（部份相片取自隊友）

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