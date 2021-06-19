新界行山路線｜烏蛟騰起步行金龍脊到鹿頸　遠眺沙頭角海靚景

撰文：CATT’S BLOG
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本周三為佛誕假期，小組改周二出行，活動安排烏蛟騰起步，上降下坳走金龍脊，大埔墟港鐵站的20R小巴站集合。
（行山日期：2021年5月18日）
早上吹南風，天晴酷熱，早上9時10分在大埔墟港鐵站搭20R小巴到烏蛟騰。到達後，先到公廁；整理後，四人一組沿小巴站後村路起步。
沿郊遊徑上行岔口，轉上山火瞭望台。在瞭望台拍過照後，往降下坳方向下行。前行一段路見竹林小徑，轉入「竹林隧道」直走到金龍脊，下鳯坑家樂徑大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休息後，繼續沿金龍脊下山出雞谷樹下，再沿車路步回鹿頸路。原先打算再上鹿頸機槍堡，但中午時份，天氣更加炎熱，所以不上機槍堡了。沿車路看看灰窰，再往沙頭角道看看烏石角警崗及天后廟。看過景點後，原路折返沙頭角道乘搭巴士回粉嶺。今日天氣炎熱，間中有涼風，輕鬆地走了9公里，用了4個多小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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