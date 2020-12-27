元朗行山路線｜逢吉鄉起步登雞公嶺羅天頂　原路回程欣賞壯麗日落

雞公嶺是香港十分著名的山脈，山脈線野廣闊，路線都是沙石路，對練習跑山一流；至於山脈最高位置，稱為羅天頂。 （行山日期：2020年11月13日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

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路線：逢吉鄉＞雞公山＞雞公嶺＞羅天頂＞雞公嶺＞雞公山＞逢吉鄉

難度：4星 長度：7.6公里 風景指數：4星 山勢高度：567米 隱世度：3星 全程需時：5小時 起步位置：逢吉鄉、終點位置：逢吉鄉 帶水量：2升 電話服務：收到 山線特色：雞公嶺日落、極多沙路、練跑一流、有越野電單車看

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切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

+ 4 + 4 + 4

建議行山路線：

元朗集合，去鳳翔路搭603小巴，然後跟司機講雞公嶺門口有落，司機就會識停下來，讓你下車。到了門口就開始慢慢上山，第一座山名為雞公山，由山腳到山頂約走1. 5小時，中間都多休息位置，而雞公山山頂是好多人影日落的地方，視野一流。

然後，離開雞公山，再不斷上上落落，約1小時後，到桂角石嶺進行大休息，然後再走多30分鐘就到羅天頂，然後可以原路回程，回到雞公山頂大約是黃昏時間，可以欣賞日落，然後下山。

▼▼在雞公嶺回程時觀賞日落▼▼

+ 3 + 3 + 3

今回心得： 1. 小巴25分鐘一班 2. 沒有樹，夏天不宜 3. 某路段都偏斜同多沙石 4. 第一次去建議來回都是逢吉鄉 5. 雞公嶺經常發生山火，要小心 6. 等小巴位置好多蚊

路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】