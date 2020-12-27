元朗行山路線｜逢吉鄉起步登雞公嶺羅天頂　原路回程欣賞壯麗日落

即時體育
撰文：
最後更新日期：

雞公嶺是香港十分著名的山脈，山脈線野廣闊，路線都是沙石路，對練習跑山一流；至於山脈最高位置，稱為羅天頂。

（行山日期：2020年11月13日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

點擊下圖率先看雞公嶺羅天頂一帶風光靚景！

+9
+9
+9

路線：逢吉鄉＞雞公山＞雞公嶺＞羅天頂＞雞公嶺＞雞公山＞逢吉鄉

難度：4星

長度：7.6公里

風景指數：4星

山勢高度：567米

隱世度：3星

全程需時：5小時

起步位置：逢吉鄉、終點位置：逢吉鄉

帶水量：2升

電話服務：收到

山線特色：雞公嶺日落、極多沙路、練跑一流、有越野電單車看

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

切勿「人行你又行」的情侶打卡點，按圖放大：

+4
+4
+4

建議行山路線：

元朗集合，去鳳翔路搭603小巴，然後跟司機講雞公嶺門口有落，司機就會識停下來，讓你下車。到了門口就開始慢慢上山，第一座山名為雞公山，由山腳到山頂約走1. 5小時，中間都多休息位置，而雞公山山頂是好多人影日落的地方，視野一流。

然後，離開雞公山，再不斷上上落落，約1小時後，到桂角石嶺進行大休息，然後再走多30分鐘就到羅天頂，然後可以原路回程，回到雞公山頂大約是黃昏時間，可以欣賞日落，然後下山。

▼▼在雞公嶺回程時觀賞日落▼▼

+3
+3
+3

今回心得：

1. 小巴25分鐘一班

2. 沒有樹，夏天不宜

3. 某路段都偏斜同多沙石

4. 第一次去建議來回都是逢吉鄉

5. 雞公嶺經常發生山火，要小心

6. 等小巴位置好多蚊

路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

行山｜曾淑雅Jumbo寒冷天氣露小蠻腰　荃灣行到深井上石龍拱打卡
【行山】大棠閒日仍排長龍上山　請愛惜楓香紅葉勿爬樹｜01山記
新界行山路線｜暢遊流水響沙螺洞　天空之鏡、花海、紅葉樣樣齊
新界東北行山｜黃石碼頭出發探花籃坑紅石門　經迷椏走廊回烏蛟騰
西貢行山路線｜北潭凹起步登「結界」大蚊山　經鹿湖郊遊徑下山
大嶼山行山路線｜昂坪奇趣徑1個鐘內行完　欣賞心經簡林壯觀奇景
【大埔行山路線】太和起步登走馬崗四方山　冷門人少但山路崎嶇

【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。