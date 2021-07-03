沙田行山路線｜九沙古道林蔭處處退路多　藤竹徑接回歸徑落黃大仙

撰文：CATT’S BLOG
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踏入六月、雨季來臨，天氣驟晴驟雨，未有下雨的日子，又變得炎熱，今周小組都是選了走林蔭的九沙古道，都是退路多，大圍港鐵站集合。
（行山日期：2021年6月21日）
早上與友於大圍早餐，9時30分在大圍站D出口集合，準時起步。四人一組上天橋往新翠邨方向，經金獅花園上紅梅谷，沿郊遊徑上引水道，走衛徑第5段至「十二管」，轉入小路右邊入林，走九沙古道至一開揚地大休。
按圖看清路線及沿途風景，由大圍港鐵站上紅梅谷，再走九沙古道▼
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休後續走古道，岔口轉上林路出龍欣道，馬路前行一段左邊入林走藤竹徑至回歸亭附近，接回歸徑下山，經八仙廟出獅子山公園。梳洗一下，沿馬路經天馬苑、馬仔坑運動場下黃大仙，今日共走9公里多，4個多小時走完。
按圖看清路線及沿途風景，沿藤竹徑行，接回歸徑落黃大仙▼
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